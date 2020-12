Bez dohody čekají problémy Brity i EU. Věřím, že šéfka Komise v jednáních pokročí, tvrdí Jourová

„Ursula má energii a postoj, že věří do poslední chvíle, že se věci podaří, a udělá pro to maximum. Proto věřím, že by mohla v otázce brexitu dosáhnout nějakého pokroku,“ uvedla eurokomisařka. Po sobotním rozhovoru obou státníků podle ní bude následovat několik dalších dnů, kdy budou hlavní vyjednavači obou stran jednat dál.

„Tak já si to představuji. Bez dohody bychom se na obou stranách dostali do velkých problémů,“ řekla Jourová. V pátek byla jednání o budoucí podobě vztahů mezi EU a Británií pozastavena kvůli přetrvávajícím „výrazným rozdílům“. Oznámili to hlavní vyjednavač Evropské unie Michel Barnier a jeho britský protějšek David Frost.