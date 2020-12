Jednání mezi Británií a Evropskou unií pokračují. Barnier kvůli tomu zůstal na víkend v Londýně

To, že Barnier zůstal v Británii a ve vyjednáváních bude pokračovat i o víkendu, přivítal předseda Evropské rady Charles Michel. „Budeme mít mnohem jasnější představu o konci jednání a uvidíme, co se stane v následujících dnech. Ale konec prosince je prostě konec prosince,“ uvedl.

Podle diplomatů, které citovala agentura Reuters, je dobrým znamením to, že jednání stále pokračují. Hlavními překážkami zůstávají pravidla hospodářské soutěže a jejich kontrola. Británie nechce dodržovat ta unijní a zároveň chce přístup na unijní trh. To EU považuje za nemožné, protože britské firmy by měly lepší postavení v konkurenci k evropským. Především symbolický problém je otázka rybolovných práv pro unijní země v britských vodách.

„Je to složité, ale skutečně se snažíme. (Hlavní britský vyjednavač) David Frost a jeho tým pracují neskutečně tvrdě a s dobrou vírou. Takže brzy uvidíme, kam jsme se dostali,“ řekl k vyjednávání britský ministr obchodu Alok Sharma.