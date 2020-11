Británie a Kanada se dohodly na pobrexitových obchodních vztazích

Dohoda Británie s Kanadou podle agentury Reuters zajišťuje zachování pohybu zboží a služeb v objemu 27 miliard dolarů ročně, což odpovídá částce 600 miliard korun, i po 1. lednu 2021. Tedy po konci přechodného období, kdy se Británie stále řídí unijními pravidly.

„Pro Británii je to fantastická dohoda, která zajistí transatlantický obchod s jedním z nejbližších spojenců. Britské firmy do Kanady vyvážejí vše od elektromobilů po šumivá vína a dnešní dohoda zajistí, že obchod bude stále silnější,“ uvedl v prohlášení britský premiér Boris Johnson.

Od začátku příštího roku podle něj začne práce na nové dohodě, která bude ještě více uspokojovat potřeby britské ekonomiky. Nová dočasná smlouva s Kanadou podle britské vlády urovnává cestu k budoucím jednáním.

Vyjednavači spěchají s upevněním obchodních vztahů mezi Británií a dalšími velkými ekonomikami kvůli blížícímu se dokončení brexitu. Ačkoliv Británie oficiálně opustila Evropskou unii už letos v lednu, nadále se v obchodních vztazích řídí společnými unijními pravidly. Bez série nových bilaterálních smluv by obchod mezi Británií a ostatními zeměmi světa mohly oslabit celní a byrokratické bariéry.

První pobrexitovou dohodu Británie podepsala s Japonskem

V říjnu podepsaly smlouvu o volném obchodu také Británie a Japonsko. Pro Británii to byla velká obchodní dohoda, kterou se jí podařilo uzavřít po jejím lednovém odchodu z Evropské unie. Stejně jako nová dohoda s Kanadou by i ta s Tokiem by měla vstoupit v platnost od 1. ledna příštího roku. Schválit ji musí ještě parlamenty obou zemí. Očekává se, že japonský parlament tak učiní.

Podle dohody bude 99 procent britského vývozu do Japonska bez cla. V dlouhodobém výhledu by se obchod Británie s asijským partnerem mohl zvýšit o 15,2 miliardy liber (457,7 miliardy korun) ve srovnání s rokem 2018. Dohoda také ve fázích snižuje cla na japonská auta až do roku 2026, kdy by měla být zrušena. To je stejné jako v obchodní dohodě mezi Japonskem a Evropskou unií.