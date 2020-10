Británie podepsala obchodní dohodu s Japonskem, první takovou od odchodu z EU

Dohoda s Tokiem by měla vstoupit v platnost od 1. ledna příštího roku, tedy okamžitě po konci nynějšího přechodného období, kdy se Británie stále řídí unijními pravidly. Schválit ji musí ještě parlamenty obou zemí.

„To je první nová dohoda o volném odchodu, která byla dojednaná od doby, kdy se Británie znovu stala nezávislou obchodní zemí,“ uvedla při podpisovém ceremoniálu britská ministryně obchodu Liz Trussová. Základní obrysy smlouvy domluvily obě strany v září.

Japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi upozornil, že podpis dohody přišel za pouhé čtyři a půl měsíce od začátku rozhovorů.

Téměř veškerý britský vývoz do Japonska bude bez cla

Podle dohody bude 99 procent britského vývozu do Japonska bez cla. V dlouhodobém výhledu by se obchod Británie s asijským partnerem mohl zvýšit o 15,2 miliardy liber (457,7 miliardy korun) ve srovnání s rokem 2018. Dohoda také ve fázích snižuje cla na japonská auta až do roku 2026, kdy by měla být zrušena. To je stejné jako v obchodní dohodě mezi Japonskem a EU.

Dohoda ostatně z velké části kopíruje stávající dohodu o volném obchodu mezi Japonskem a EU. Více se však věnuje elektronickému obchodu a finančním službám.