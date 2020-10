V Bruselu začíná summit EU. Lídři na něm určí směr dalšího jednání s Británií

Dohoda mezi Spojeným královstvím a EU přitom měla být podle britského premiéra Borise Johnsona hotová do konce právě začínajícího vrcholného jednání. „Jedna věc je po dnešku naprosto jasná, ta dohoda během summitu nebude,“ uvedl zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský. „Johnson bude muset ze svého požadavku ustoupit, nebo najít jiný termín,“ dodal.

Británie opustila evropské společenství po 47 letech na konci ledna. Od té doby obě strany vedou zatím bezvýsledné rozhovory o budoucí podobě vzájemných vztahů. Přechodné období přitom trvá pouze do konce letošního roku.

Jednání jsou velmi komplikovaná, podotkl Dolanský. Stále se nedaří nalézt rozřešení především v klíčové otázce rybolovu či pravidel hospodářské soutěže. S vývojem aktuálních rozhovorů s Brity seznámí národní lídry ještě ve čtvrtek odpoledne šéf vyjednávacího týmu EU Michel Barnier.

Podle diplomatů patrně vrcholní politici jednotně podpoří Barniera před dalším brexitovým jednáním s tím, že EU stále doufá v dohodu, nikoli však za každou cenu. Úřady či firmy patrně dostanou ze summitu vzkaz, aby se začaly pečlivě připravovat na možnost takzvaného divokého rozchodu, který na konci roku nastane v případě krachu rozhovorů.

Co bude následovat, je podle Dolanského složitá otázka. „Nedokážu si představit, že by Britové jednání jednostranně ukončli, protože by jim potom v ruce zůstal černý Petr toho, že z něj odešli,“ vysvětlil.

Na samotnou dohodu přitom podle něj není mnoho času, protože ji musí schválit i samotné členské státy EU. „Opravdu to není tak, že když se podaří dohodu dojednat do 31. prosince, tak všechno bude v pořádku,“ dodal.