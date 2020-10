Putin chce prodloužit dohodu o jaderném odzbrojování. USA ale žádají připojení Číny

Američané chtějí, aby se k odzbrojování zavázala i Čína

Rusku i USA se zjevně dosud nepodařilo překlenout rozpory ohledně prodloužení smlouvy, navzdory několika měsícům jednání. Jedním ze zádrhelů je americký přístup k otázce Číny. Washington chce její zapojení do dohody a podmiňuje tím uzavření nové dohody nebo alespoň prodloužení té stávající.

Peking odmítl tuto myšlenku jako americký trik, jak se vyhnout nové dohodě, a uvedl, že by se s radostí zúčastnil, kdyby USA souhlasily s jadernou paritou mezi všemi státy. Rusko mezitím prohlásilo, že pokud má být Čína součástí nové smlouvy, měla by být do ní zahrnuta také Británie a Francie.