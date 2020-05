Turecko pomůže lidem, kteří přišli kvůli koronaviru o práci. Netýká se to ale čtyř milionů uprchlíků

V únoru se tisíce migrantů upnuly k naději otevřené cesty do Řecka. Po týdnech u zavřených hranic je turecké úřady odvezly do karantény a odtud do Istanbulu. Mezi migranty byl také Syřan Ali, který je v Turecku rok. Snaha dostat se na Západ ho stála veškeré úspory.

„Zkusím si najít práci a našetřit peníze. Chci se znovu pokusit dostat do Evropy,“ říká Ali. Sehnat práci ale bude těžší než obvykle. Podle prognózy profesora ekonomie Erola Taymaze by v souvislosti s koronavirem mohlo přijít o práci až šest a půl milionu Turků. Jako první na řadu přijdou v drtivé většině nelegálně pracující běženci.