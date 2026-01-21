Šéf Ryanairu vyloučil, že by firmu mohl koupit Musk, kterého nedávno urazil

Americký miliardář Elon Musk nemůže koupit irskou nízkonákladovou leteckou společnost Ryanair, ačkoli by to pro něj byla lepší investice než převzetí sociální sítě X, uvedl ve středu šéf Ryanairu Michael O'Leary. Pokračoval tak ve slovní přestřelce s Muskem, jehož nedávno počastoval vulgarismem, jímž komentoval miliardářovy (nízké) intelektuální schopnosti. Musk následně navrhl, že by mohl Ryanair koupit, připomíná agentura Reuters.
Konflikt mezi O'Learym a Muskem se rozhořel poté, co O'Leary vyloučil používání Muskovy internetové služby Starlink na palubě letadel Ryanairu. Na středeční tiskové konferenci O'Leary uvedl, že převzetí firmy Ryanair tímto miliardářem nepřipadá v úvahu, protože pravidla Evropské unie omezují zahraniční vlastnictví leteckých společností.
„Pokud chce investovat do Ryanairu, považovali bychom to za velmi dobrou investici. Rozhodně za výrazně lepší investici než jsou jeho finanční výnosy ze sítě X,“ uvedl O'Leary. Prohlásil také, že publicita spojená se slovní přestřelkou s Muskem podpořila poptávku po letenkách Ryanairu. „V posledních pěti dnech byly rezervace o dvě až tři procenta vyšší, což je vzhledem k našemu objemu prodeje velmi výrazná podpora,“ řekl.
Na akcie společnosti Ryanair neměly spory O'Learyho s Muskem žádný výraznější vliv. To naznačuje, že většina investorů nebere Muskovy výroky o převzetí vážně, napsala agentura Reuters.
O'Leary uvedl, že se službou Starlink jednal dvanáct měsíců, protože zvažoval zavedení wi-fi připojení v letadlech společnosti. Náklady však podle něj byly pro Ryanair příliš vysoké. „Lidé ze Starlinku věří, že 90 procent našich pasažérů by za wi-fi připojení rádo zaplatilo. Naše zkušenosti nám bohužel říkají, že by za toto připojení platilo méně než deset procent pasažérů,“ prohlásil šéf Ryanairu.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem automobilky Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 668 miliard dolarů (téměř 14 bilionů korun).