Akcionáři Tesly schválili plán odměn pro Muska až za 878 miliard dolarů


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Akcionáři společnosti Tesla schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard dolarů (18,5 bilionu korun). Už nyní nejbohatší muž planety by se tak mohl stát prvním dolarovým bilionářem v historii.

Podle agentury Reuters Musk na čtvrteční valné hromadě zaznamenal drtivé vítězství, když akcionáři podpořili jeho vizi přeměny výrobce elektromobilů na giganta v oblasti umělé inteligence (AI) a robotiky.

Pro plán odměňování, podle nějž musí firma během deseti let splnit různé cíle, aby Musk akcie získal, hlasovalo 75 procent akcionářů. Akcie společnosti na zprávu reagovaly při mimoburzovním obchodování růstem zhruba o jedno procento.

Podle analytiků je výsledek hlasování pro akcie Tesly pozitivní, neboť jejich hodnota se odvíjí od Muskových plánů na výrobu autonomních vozidel, rozšíření robotických taxi po celých Spojených státech či prodej humanoidních robotů. Jméno značky Tesla přitom letos poškodila Muskova krajně pravicová politická rétorika, připomíná Reuters.

Autonomní vozidla pomalu míří i na české silnice a vezou spoustu otázek
Autonomní řízení

„Bude to opravdu pořádný příběh,“ řekl Musk

Musk po hlasování vystoupil na pódiu v texaském Austinu spolu s tančícími roboty. „To, do čeho se chystáme pustit, není jen nová kapitola budoucnosti Tesly, je to úplně nová kniha,“ prohlásil. „Bude to opravdu pořádný příběh,“ dodal.

Akcionáři Tesly ve čtvrtek také opětovně zvolili tři členy představenstva a hlasovali pro konání každoročních voleb všech členů představenstva.

Akcionáři hlasovali také pro investici do Muskovy startupové společnosti zabývající se umělou inteligencí, xAI, i když mnoho z nich se hlasování zdrželo.

Získání balíku akcií je navázané na několik podmínek

Vítězství Muska se podle Reuters všeobecně očekávalo, protože miliardář mohl uplatnit plná hlasovací práva ze svého podílu přibližně patnácti procent akcií Tesly. Proti plánu se postavili někteří významní investoři, včetně norského státního investičního fondu a proxy firem Glass Lewis a Institutional Shareholder Services, podle nichž tato výplata může snížit hodnotu pro akcionáře.

Představenstvo Tesly už dříve prohrozilo, že Musk by mohl z pozice šéfa odstoupit, pokud mu akcionáři odměny neschválí.

Musk bere zpátečku. Vlastní politickou stranu dle WSJ nechce
Miliardář Elon Musk

Musk může na základě nového plánu odměn za deset let vydělat až 878 miliard dolarů v akciích Tesly. Dostat by mohl až jeden bilion v akciích, část peněz ale bude muset vrátit společnosti, upřesňuje Reuters.

Získání balíku akcií je navázané na několik podmínek: miliardář musí zůstat dalších deset let v čele společnosti, firma musí dodat dvacet milionů vozů, zprovoznit milion robotických taxi, dodat na trh milion robotů s umělou inteligencí a vykázat jádrový zisk až 400 miliard dolarů. K získání maximální částky je také zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly během deseti let zvýšila na nejméně 8,5 bilionu dolarů ze současného 1,5 bilionu dolarů.

Valná hromada Tesly přiklepla Muskovi odměnu bilion korun. Ještě se vyjádří soud
Elon Musk

Výběr redakce

Soud nařídil Trumpově administrativě vyplatit celou potravinovou pomoc

Soud nařídil Trumpově administrativě vyplatit celou potravinovou pomoc

včeraAktualizovánopřed 15 mminutami
NATO předstihlo Rusko ve výrobě munice, řekl Rutte

NATO předstihlo Rusko ve výrobě munice, řekl Rutte

před 3 hhodinami
Lidé v Gaze mezi troskami čelí hladu a „falešnému příměří“

Lidé v Gaze mezi troskami čelí hladu a „falešnému příměří“

před 3 hhodinami
„Dohody neplatily ani hodinu.“ ANO nechce Skopečka na postu místopředsedy sněmovny

„Dohody neplatily ani hodinu.“ ANO nechce Skopečka na postu místopředsedy sněmovny

před 4 hhodinami
Súdánské polovojenské oddíly souhlasí s příměřím, armáda zřejmě ne

Súdánské polovojenské oddíly souhlasí s příměřím, armáda zřejmě ne

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Izrael udeřil na města v Libanonu

Izrael udeřil na města v Libanonu

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Je potřeba diskutovat i s budoucí opozicí, říká Okamura

Je potřeba diskutovat i s budoucí opozicí, říká Okamura

před 5 hhodinami
Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny

Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Soud nařídil Trumpově administrativě vyplatit celou potravinovou pomoc

Federální soud ve Spojených státech ve čtvrtek nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa vyplatit do pátku plnou potravinovou pomoc 42 milionům Američanů s nízkými příjmy. Informovala o tom agentura Reuters. Vláda, která je kvůli sporu v Kongresu v platební neschopnosti, takzvaném shutdownu, chtěla uvolnit jen zhruba polovinu potravinových dávek. Vláda se proti rozhodnutí soudu obratem odvolala.
včeraAktualizovánopřed 15 mminutami

Akcionáři Tesly schválili plán odměn pro Muska až za 878 miliard dolarů

Akcionáři společnosti Tesla schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard dolarů (18,5 bilionu korun). Už nyní nejbohatší muž planety by se tak mohl stát prvním dolarovým bilionářem v historii.
před 43 mminutami

Kvůli shutdownu omezí v USA provoz desítek hlavních letišť

Spojené státy kvůli takzvanému shutdownu, tedy platební neschopnosti americké vlády, omezí provoz na čtyřiceti hlavních amerických letištích o deset procent. Oznámil to ministr dopravy Sean Duffy. Podle informací agentury Reuters začne opatření platit v pátek od 06:00 východního času (12:00 SEČ). Podle agentury AP se omezení dotkne mimo jiné letišť v New Yorku, Los Angeles nebo Chicagu.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

NATO předstihlo Rusko ve výrobě munice, řekl Rutte

Až donedávna bylo Rusko v produkci munice před spojenci NATO. Situace se však údajně dramaticky změnila. Aliance podle generálního tajemníka Marka Rutteho zvýšila tempo a posunula se vpřed, uvádí tisková agentura RBC-Ukraine.
před 3 hhodinami

Lidé v Gaze mezi troskami čelí hladu a „falešnému příměří“

Teroristická organizace Hamás vrátila tělo dalšího rukojmího. V Gaze jich zůstává ještě šest. Izrael v rámci dohody o příměří vydal 270 těl. Dva a čtvrt milionu Gazanů zatím v uprchlických táborech a mezi troskami využívají nezvykle horkého počasí k přípravám na rychle se blížící zimu.
před 3 hhodinami

Súdánské polovojenské oddíly souhlasí s příměřím, armáda zřejmě ne

Súdánské polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) po dvou letech bojů s armádou souhlasí s humanitárním příměřím. Návrh na klid zbraní předložila v září skupina zemí, ve které jsou Spojené státy či Saúdská Arábie. Armáda podle předchozích prohlášení však zřejmě nebude ochotna na zastavení bojů přistoupit. Americká diplomacie vyzvala obě strany, aby na příměří přistoupily.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Izrael udeřil na města v Libanonu

Izraelské letectvo ve čtvrtek odpoledne zasáhlo několik měst a obcí na jihu Libanonu, píší libanonská média s odvoláním na své reportéry z místa. Izrael před tím vydal evakuační výzvy pro oblasti ve čtyřech libanonských obcích a oznámil údery na pozice šíitského hnutí Hizballáh. Nejméně jedna osoba zemřela. Kolem 19:00 SEČ izraelská armáda oznámila, že údery ukončila.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Rok 2025 bude podle WMO druhý nebo třetí nejteplejší v dějinách měření

Řada minulých let patřila k těm nejteplejším za dobu, co se provádí měření. Série výjimečných teplot pokračovala i v roce 2025, který bude podle zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) o stavu globálního klimatu druhým nebo třetím nejteplejším rokem v historii.
před 9 hhodinami
Načítání...