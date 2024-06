Valná hromada Tesly přiklepla Muskovi odměnu bilion korun. Ještě se vyjádří soud

Rekordní balík odměn pro šéfa americké automobilky Tesla Elona Muska ve formě akcií v hodnotě 44,9 miliardy dolarů (1,04 bilionu korun) ve čtvrtek schválili akcionáři. To však neznamená, že miliardář automaticky slíbený balíček akcií obdrží. Rozhodnutí akcionářů ale zvyšuje Muskovy šance u soudu v Delaware, který odměny už jednou zrušil, napsala agentura DPA.

Na základě tohoto plánu byla potenciální hodnota balíčku vyčíslena přibližně na 56 miliard dolarů (skoro 1,3 bilionu korun). Dohoda tak představovala největší balík odměn, jaký kdy některá z firem ve Spojených státech hodlala svému šéfovi vyplatit. Žaloba uváděla, že Tesla investory oklamala, protože naznačovala, že splnění těchto cílů je velmi obtížné, zatímco ve skutečnosti to tak podle žaloby není.

Podle kompenzačního plánu měl Musk postupně získat 300 milionů akcií Tesly za cenu z roku 2018, pokud společnost splní do deseti let ambiciózní cíle, které zahrnovaly nárůst tržní hodnoty firmy z tehdejších 50 miliard na 650 miliard dolarů (z 1,1 na bezmála 15 bilionů korun).

Poměr hlasování ze čtvrtka firma nezveřejnila. Sám Musk díky svému vlastnickému podílu disponuje 13 procenty hlasů. S novým balíkem akcií by váha jeho hlasu stoupla na dvacet procent. Při prvním hlasování v roce 2018 valná hromada schválila balíček akcií pro Muska většinou 73 procent. Jeden z akcionářů však proti plánu podal žalobu, na jejímž základě krok soudkyně Kathaleen McCormicková zrušila s tím, že je nespravedlivý vůči akcionářům.

Po svižném růstu automobilka Tesla cíle rychle dosáhla a v některých obdobích měla dokonce hodnotu přesahující bilion dolarů (asi 23 bilionů korun) . Muskův balík odměn tak měl hodnotu přibližně sto miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Od té doby akcie společnosti klesly, ve čtvrtek se tržní hodnota Tesly pohybovala v blízkosti 582 miliard dolarů (přes 13 bilionů korun).

Akcionáři ve čtvrtek schválili také návrh na přesun právního sídla společnosti z Delawaru do Texasu. Musk tento krok inicioval právě na základě rozhodnutí soudkyně McCormickové. Už před několika lety nicméně přesunul faktické sídlo společnosti z Palo Alta v kalifornském Silicon Valley do texaského Austinu, kde automobilka v dubnu 2022 otevřela jednu ze svých gigafactory, jak Tesla nazývá továrny na baterie do elektromobilů.