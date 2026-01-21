Agentury: Izraelská armáda zabila v Gaze jedenáct lidí

Počet obětí středeční izraelské palby při několika různých incidentech v Pásmu Gazy stoupl na jedenáct, mezi zabitými jsou také dvě děti, jedna žena a tři novináři včetně spolupracovníka agentury AFP, informovaly tiskové agentury s odvoláním na zdravotníky v Gaze. Izraelská armáda ohledně úmrtí novinářů uvedla, že byli podezřelí z obsluhy dronu napojeného na teroristické hnutí Hamás. Už dříve sdělila, že zabila osobu, kterou označila za teroristu a která podle ní vstoupila na území pod její kontrolou a představovala pro izraelské vojáky hrozbu.
Loni 10. října vstoupilo v Pásmu v platnost příměří, z jehož porušování se pravidelně vzájemně obviňují Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamás. Dle palestinských zdravotníků při jednom z incidentů, který ve středu křehké příměří narušil, zemřeli při izraelském vzdušném úderu tři palestinští novináři, kteří cestovali autem střední částí Pásma.
Novináři jeli z pověření Egyptského výboru, jenž dohlíží na egyptskou humanitární pomoc v Gaze, natáčet egyptské stany pro Palestince, které válka připravila o jejich domovy, sdělili jiní místní reportéři agentuře Reuters. Svědek agentury AFP na místě popsal, že zabití žurnalisté používali dron k natáčení distribuce humanitární pomoci od této egyptské organizace, když se jejich vozidlo stalo terčem vzdušného úderu. Palestinská civilní obrana hovořila pouze o úderu izraelského dronu na „civilní vozidlo“.
Izraelská armáda podle AFP následně sdělila, že zasáhla „podezřelé osoby obsluhující dron napojený na Hamás“ v centrální části Pásma Gazy. „Vzhledem k hrozbě, kterou dron pro jednotky představoval, izraelské síly přesně zasáhly podezřelé osoby, které jej obsluhovaly,“ upřesnila armáda s tím, že incident je nadále předmětem vyšetřování.
Civilisté umírali také na jiných místech v Gaze
Tři lidi včetně desetiletého chlapce zabila dle dostupných informací palba z izraelského tanku v oblasti města Dajr Balah ve střední části Pásma Gazy. Při dvou incidentech u města Chán Júnis na jihu regionu pak zahynula žena a třináctiletý chlapec. Podle obyvatel byli lidé zabiti na územích na levé, západní straně takzvané žluté linie, která jsou pod kontrolou Hamásu.
Žlutá linie je hranice, za niž se v rámci první fáze současného příměří stáhly jednotky židovského státu a která prochází Pásmem Gazy od severu k jihu. Pod kontrolou izraelské armády zůstává 53 procent palestinského území východně od linie. Izraelská armáda tuto linii vymezila žlutými betonovými bloky, na nichž jsou kovové značky stejné barvy.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze spravované Hamásem sdělilo, že při střelbě na dalších místech Pásma byli zabiti další tři Palestinci, počet středečních obětí tak dle úřadu stoupl nejméně na jedenáct.
Vleklý konflikt
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Jeruzalém pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila nejméně 71 551 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí tvoří právě civilisté.
Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost loni 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 466 Palestinců. Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam v boji zahynulo 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Od začátku příměří zahynuli v Pásmu Gazy podle izraelské armády tři její vojáci, doplnil Reuters.