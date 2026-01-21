Agentury: Izraelská armáda zabila v Gaze jedenáct lidí


21. 1. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet obětí středeční izraelské palby při několika různých incidentech v Pásmu Gazy stoupl na jedenáct, mezi zabitými jsou také dvě děti, jedna žena a tři novináři včetně spolupracovníka agentury AFP, informovaly tiskové agentury s odvoláním na zdravotníky v Gaze. Izraelská armáda ohledně úmrtí novinářů uvedla, že byli podezřelí z obsluhy dronu napojeného na teroristické hnutí Hamás. Už dříve sdělila, že zabila osobu, kterou označila za teroristu a která podle ní vstoupila na území pod její kontrolou a představovala pro izraelské vojáky hrozbu.

Loni 10. října vstoupilo v Pásmu v platnost příměří, z jehož porušování se pravidelně vzájemně obviňují Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamás. Dle palestinských zdravotníků při jednom z incidentů, který ve středu křehké příměří narušil, zemřeli při izraelském vzdušném úderu tři palestinští novináři, kteří cestovali autem střední částí Pásma.

Novináři jeli z pověření Egyptského výboru, jenž dohlíží na egyptskou humanitární pomoc v Gaze, natáčet egyptské stany pro Palestince, které válka připravila o jejich domovy, sdělili jiní místní reportéři agentuře Reuters. Svědek agentury AFP na místě popsal, že zabití žurnalisté používali dron k natáčení distribuce humanitární pomoci od této egyptské organizace, když se jejich vozidlo stalo terčem vzdušného úderu. Palestinská civilní obrana hovořila pouze o úderu izraelského dronu na „civilní vozidlo“.

Trump oznámil ustavení Rady míru pro Gazu a podpořil novou palestinskou správu
Donald Trump

Izraelská armáda podle AFP následně sdělila, že zasáhla „podezřelé osoby obsluhující dron napojený na Hamás“ v centrální části Pásma Gazy. „Vzhledem k hrozbě, kterou dron pro jednotky představoval, izraelské síly přesně zasáhly podezřelé osoby, které jej obsluhovaly,“ upřesnila armáda s tím, že incident je nadále předmětem vyšetřování.

Civilisté umírali také na jiných místech v Gaze

Tři lidi včetně desetiletého chlapce zabila dle dostupných informací palba z izraelského tanku v oblasti města Dajr Balah ve střední části Pásma Gazy. Při dvou incidentech u města Chán Júnis na jihu regionu pak zahynula žena a třináctiletý chlapec. Podle obyvatel byli lidé zabiti na územích na levé, západní straně takzvané žluté linie, která jsou pod kontrolou Hamásu.

Žlutá linie je hranice, za niž se v rámci první fáze současného příměří stáhly jednotky židovského státu a která prochází Pásmem Gazy od severu k jihu. Pod kontrolou izraelské armády zůstává 53 procent palestinského území východně od linie. Izraelská armáda tuto linii vymezila žlutými betonovými bloky, na nichž jsou kovové značky stejné barvy.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze spravované Hamásem sdělilo, že při střelbě na dalších místech Pásma byli zabiti další tři Palestinci, počet středečních obětí tak dle úřadu stoupl nejméně na jedenáct.

Od začátku příměří bylo v Pásmu Gazy zabito nejméně sto dětí, uvedl UNICEF
Palestinští zdravotníci ošetřují ve městě Chán Júnis v Pásmu Gazy dítě, které podle nich zranil izraelský útok (5. ledna 2026)

Vleklý konflikt

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Jeruzalém pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila nejméně 71 551 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí tvoří právě civilisté.

Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost loni 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 466 Palestinců. Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam v boji zahynulo 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Od začátku příměří zahynuli v Pásmu Gazy podle izraelské armády tři její vojáci, doplnil Reuters.

Lidé v Gaze mezi troskami čelí hladu a „falešnému příměří“
Palestinská žena vaří na ohni v Gaze

Šéf Ryanairu vyloučil, že by firmu mohl koupit Musk, kterého nedávno urazil

Americký miliardář Elon Musk nemůže koupit irskou nízkonákladovou leteckou společnost Ryanair, ačkoli by to pro něj byla lepší investice než převzetí sociální sítě X, uvedl ve středu šéf Ryanairu Michael O'Leary. Pokračoval tak ve slovní přestřelce s Muskem, jehož nedávno počastoval vulgarismem, jímž komentoval miliardářovy (nízké) intelektuální schopnosti. Musk následně navrhl, že by mohl Ryanair koupit, připomíná agentura Reuters.
před 4 mminutami

Agentury: Izraelská armáda zabila v Gaze jedenáct lidí

Počet obětí středeční izraelské palby při několika různých incidentech v Pásmu Gazy stoupl na jedenáct, mezi zabitými jsou také dvě děti, jedna žena a tři novináři včetně spolupracovníka agentury AFP, informovaly tiskové agentury s odvoláním na zdravotníky v Gaze. Izraelská armáda ohledně úmrtí novinářů uvedla, že byli podezřelí z obsluhy dronu napojeného na teroristické hnutí Hamás. Už dříve sdělila, že zabila osobu, kterou označila za teroristu a která podle ní vstoupila na území pod její kontrolou a představovala pro izraelské vojáky hrozbu.
16:46Aktualizovánopřed 14 mminutami

Jen USA mohou ochránit Grónsko, řekl Trump v Davosu

Pouze Spojené státy americké mohou ochránit Grónsko, řekl prezident USA Donald Trump ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu. Grónsko je autonomním územím Dánska. A zatímco zástupci dánské vlády vůbec nedorazili na WEF, pozornost na konferenci přilákala početná americká delegace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý podmínil svou účast na WEF podpisem bezpečnostních záruk ze strany USA. Trump se s ním setká ve čtvrtek.
13:19Aktualizovánopřed 16 mminutami

Europarlament podpořil půjčku Ukrajině, dohodu s Mercosurem poslal k soudu

Evropský parlament (EP) schválil první návrh nutný pro spuštění půjčky Ukrajině za devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun). Peníze bude moci Ukrajina použít na financování svých potřeb v letošním a příštím roce. Poskytnutí půjčky dojednali unijní lídři na prosincovém summitu EU v Bruselu. Europoslanci také chtějí, aby obchodní dohodu s uskupením Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Evropští zákonodárci rovněž pozastavili projednávání návrhů k loňské obchodní dohodě s USA.
15:04Aktualizovánopřed 35 mminutami

Vojenský soud uložil Uzbekovi doživotí za atentát na významného ruského generála

Doživotí vyměřil ve středu ruský vojenský soud muži z Uzbekistánu, kterého uznal vinným z atentátu na náčelníka sil radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády Igora Kirillova z roku 2024. Další tři obžalovaní v případu dostali tresty od 18 do 25 let vězení, informovaly tiskové agentury AFP a Interfax.
před 54 mminutami

Svět čelí nevratnému vyčerpání zásob vody, varují vědci z OSN

Změny v nedostatku vody, které vypadaly dříve jako přechodné nebo dočasné, se mění na trvalé a nevratné. Konstatuje to rozsáhlá zpráva, která ale navrhuje také možná řešení.
před 1 hhodinou

Kanadský premiér v Davosu parafrázoval Havlovu Moc bezmocných

Kanadský premiér Mark Carney ve svém proslovu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu odkázal na esej Moc bezmocných, kterou napsal bývalý český prezident Václav Havel. Carney prohlásil, že země střední velikosti musí přestat předstírat, že řád založený na pravidlech stále funguje, semknout se proti hrozbám velmocí, vytvářet koalice s novou „hustou sítí vazeb“.
16:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Německá policie hlásí zadržení proruské špionky a dvou podporovatelů terorismu

Německá policie ve středu zadržela tři různé osoby podezřelé z napomáhání Rusku. Žena zadržená v Berlíně je podezřelá ze špionáže pro ruskou tajnou službu, dvojice mužů chycená v Braniborsku zase prý měla podporovat zahraniční teroristické organizace, konkrétně Moskvou řízené a podporované „republiky“ na východě okupované Ukrajiny.
před 2 hhodinami
