Německo nikdy nezapomene USA pomoc se znovusjednocením, řekla Merkelová Pompeovi

Do té se americký ministr, který v 80. letech jako voják sloužil v Bavorsku na západě Německa, nikdy nepodíval. O to výjimečnější pro něj nyní byla návštěva míst v této části spolkové republiky. „Připomíná mi to význam vztahu mezi našimi dvěma zeměmi,“ uvedl Pompeo, podle něhož se oba státy společně snaží řešit řadu velkých světových problémů a budou v tom pokračovat.

Velvyslanec: Steinemeier si váží přínosu Česka, Slovenska, Polska a Maďarska

Berlín si historické výročí připomíná celý týden na několika místech. K vidění jsou výstavy, které po setmění doplňují velkoplošné trojrozměrné projekce. Ukazují například, jak zeď na různých místech vypadala.

Podle českého velvyslance v Německu Jana Podivínského je atmosféra letošního výročí jiná než v minulých letech. „Jednak je to velmi významné výročí, třicet let, a je to také určitý práh, při kterém se rekapituluje to, co se od toho bodu nula – pádu Berlínské zdi nebo naší sametové revoluce – do těch dnešních dnů stalo,“ míní diplomat.

„Stalo se toho strašně moc, i to je důvod k rekapitulaci. Proto jsou i oslavy významně jiné a třeba i spolkový prezident (Frank-Walter) Steinmeier uznává velmi přínos zemí V4 k pádu Berlínské zdi, ke (znovu)sjednocení Německa, ke sjednocení Evropy tím, že zve na toto výročí prezidenty zemí V4, kteří se budou v sobotu účastnit hlavních oslav,“ připomněl Podivínský.