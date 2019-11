Babiš v Lucembursku zdůraznil význam unijních peněz pro Česko, mluvil i o migraci

Bettel konstatoval, že pohled zemí takzvané visegrádské skupiny, tedy Česka, Polska, Slovenska a Maďarska, je u rozpočtových otázek blízký lucemburskému postoji. Shoda podle něj panuje na tom, že rozpočet by měl být solidární, ale také funkční.

To ostatně v úterý řešil i summit skupiny Přátel koheze v Praze. Celkem 16 států evropského bloku se v české metropoli shodlo, že ani po roce 2020 by objem peněz v těchto fondech neměl klesnout pod úroveň nynějšího dlouhodobého rozpočtu . Evropská komise přitom loni navrhla pokles o deset procent a úpravy podmínek pro přístup k nim, související například s kvalitou vlády práva v čerpajících zemích.

„Premiér Lucemburska byl jediný ze starých členských zemí, který nás navštívil v rámci výročí 100 let Československa, minulý rok. Můžu říct, že jsme přátelé. Lucembursko je sice malá země, ale vlivná,“ připomněl @AndrejBabis po jednání s @Xavier_Bettel . pic.twitter.com/cHnAz3qfmR

Premiéři se shodli na zrušení rabatu

Babiš před odletem do Lucemburku připomněl, že loňský rozpočet EU činil 159 miliard eur a z toho deset miliard eur šlo na samotné unijní instituce. To Babiš kritizuje a ve čtvrtek zdůraznil, že tyto náklady by se měly snížit tím spíš, že z Unie odchází Británie.

Bettelovi zopakoval, že podle Prahy návrh unijního rozpočtového rámce „není dobrý“. S Bettelem se prý shodl i na tom, že by v příštím období měl být v Unii zrušen systém rabatů, které mohou některé členské státy, zejména ze západní části Unie, vůči rozpočtu uplatňovat.

„Rabat musíme zrušit, není to spravedlivé,“ poznamenal Babiš. „Souhlasím s premiérem Babišem v otázce rabatu, ostatní země Beneluxu o tom moc mluvit nechtějí,“ připustil Bettel.