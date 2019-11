Babiš: Není důvod, aby nám EU brala peníze, ročně od nás odchází 250 miliard v dividendách

Předseda vlády nesouhlasí se záměrem odcházející Evropské komise snížit výdaje na kohezi a otevřít nové programy, skrze něž by státy evropské fondy čerpaly. „Nevidíme důvod, aby nám Evropská unie brala peníze na kohezi a otvírala nové programy, kde my budeme těžko čerpat. Čistí plátci potom dostávají peníze skrze nové programy nazpátek,“ zdůvodňuje svůj postoj Babiš a podotýká, že západní unijní země získávají finance zpět prostřednictvím vyplácené dividendy.

„Už se těším na summit o klimatu. My jsme na tom velice dobře, máme jasný plán a budeme investovat. Jsou ale i jiné priority a my víme nejlépe, co potřebujeme, ne Evropská komise,“ tvrdí předseda vlády. Prosazování postoje neformální skupiny Přátelé koheze na unijním summitu nepovažuje Babiš za problematické, země Visegrádské čtyřky podle něj mají silný hlas.

Představitelé V4 i dalších států na úterní schůzce opět kritizovali stopku pro Severní Makedonii a Albánii ve vyjednáváních o vstupu do EU. „Považujeme to za neseriózní, je to hlavně problém Francie, která to zablokovala. Je to špatně pro celý region a musíme si konečně říct, jakou máme strategii,“ apeluje předseda vlády. Evropská unie si podle něj musí ujasnit, jestli se chce rozšiřovat, a pokud ne, neměla by se tak tvářit.

Nejpozději do května 2020 chce Babiš pozici Unie vyřešit. „Nechápu tu pozici. Je to špatně pro image Evropy a celý region nás bude vnímat negativně. Musíme přesvědčit kolegy z Francie, Nizozemska a Dánska, aby rozhovory začaly,“ myslí si Babiš. Pokud Evropa nesplní své sliby, Balkán by se mohl obrátit k Rusku, Číně a Turecku, doplňuje.

New York Times jsou anti-Trump, Piráti ať řeší Michálka

Babiš se v rozhovoru pro ČT také vyjádřil k článku New York Times o tom, že Praha a Budapešť zneužívají systém zemědělských dotací Evropské unie. „Je to zmanipulované, je to nesmysl. New York Times je totální anti-Trump a o nezávislosti některých novinářů si můžeme povídat. Já to odmítám,“ prohlásil český premiér. Je podle něj s podivem, že rozhovor americkému listu dával v září a článek vyšel na začátku listopadu.

„O zemědělství já zásadně nemluvím, z mých úst ho neuslyšíte a ani tady nepadlo. Dnešní summit nebyl o zemědělských dotacích, ale o kohezi. Obviňovat mě z toho, že já bojuji za dálnice, mateřské školky a centrum umělé inteligence, je nesmysl. Piráti mě nezajímají, ať si řeší Michálka,“ dodává Babiš v reakci na kritiku z úst předsedy Pirátů Ivana Bartoše, podle kterého by šéf ANO summitu o evropských fondech kvůli údajnému středu zájmů předsedat neměl.