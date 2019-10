V Sýrie končí vratké příměří mezi Turky a Kurdy. Erdogan bude jednat s Putinem

Ankara ofenzivu zahájila 9. října poté, co Spojené státy ohlásily stažení svých vojáků ze severu Sýrie. Syrští Kurdové se následně s pomocí Ruska domluvili s Damaškem, že pomůže turecký vpád odrazit.

Američané dohlédnou na syrská ropná pole

Americký odsun v současné době pokračuje. USA zvažují, že část vojáků ponechají poblíž ropných polí na východě Sýrie, část se přesune do sousedního Iráku.

Podle Pentagonu by měli být američtí vojáci pojistkou, aby přístup k ropě nezískali ozbrojenci takzvaného Islámského státu. „Zabezpečujeme ropná ložiska, i když to je i o něčem jiném. Izrael nás požádal, abychom ponechali menší množství sil v blízkosti jeho hranic s Jordánskem, ale to je úplně jiná část Sýrie,“ poznamenal americký prezident Donald Trump.

Ankara tvrdí, že chce zřídit bezpečnou zónu na syrském území u turecké hranice v hloubce asi 30 kilometrů a délce 120 kilometrů a očekává, že se ve stanovené lhůtě z oblasti stáhnou kurdské oddíly YPG, které označuje za teroristické.

YPG jsou klíčovým členem koalice SDF, která se s podporou mezinárodní koalice v čele s USA podílela na boji proti Islámskému státu.