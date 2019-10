Turecká ofenziva nahrává radikálům IS. Pět jich uteklo z vězení, z dalšího se pokusili prchnout hromadně

Mluvčí SDF Mustafá Bálí během pátku informoval také o situaci v táboře Al-Húl, který leží na severovýchodě Sýrie u hranic s Irákem a jsou v něm drženy tisíce bojovníků z IS a jejich rodin. Tam se o útěk pokusily desítky vězněných lidí. Přestože se jim v útěku podařilo zabránit, tamní situace podle Bálího zůstává „kritická“.

Al-Húl je jedním z největších táborů se zajatci IS v Sýrii, je v něm asi 70 tisíc lidí, většina z nich jsou děti a manželky bojovníků IS, jsou v něm ale také samotní radikálové z IS. Tábor leží asi 80 kilometrů od hranic s Tureckem a střeží ho síly SDF, které v předchozích letech s podporou mezinárodní koalice vedené Spojenými státy výrazně přispěly k porážce IS v Sýrii.

Kvůli vojenské operaci turecké armády na severovýchodě Sýrie panují obavy, že arabsko-kurdské milice nebudou schopny ostrahu zajateckých táborů zajistit a že se zajatci budou snažit využít k útěkům zaneprázdněnost kurdských milic boji s tureckou armádou.