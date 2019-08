Spor jaderných států o Kašmír hoří už dekády. Muslimové se bojí okupace, pandité touží po návratu

Bose připomíná, že rozdělení regionu na tři části požadovalo už dříve hlavní nacionalistické hinduistické hnutí Ráštríj svajamsévak sangh, neboli RSS. Na toto hnutí napojená radikální hinduistická organizace Višva hindú parišad (Světová hinduistická rada – VHP) by si představovala dělení rovnou na čtyři části. Přičemž jedna z nich by měla být obydlena pouze kašmírskými pandity.

Jedná se o všechny obyvatele Kašmíru, kteří zde žili do poloviny května 1954, kdy zákon vešel v platnost, a dále ty, kteří pobývají ve státě od té doby minimálně po dobu deseti let, vysvětluje BBC.

„Indická vláda udělala něco podobného jako Miloševičův režim v roce 1989, kdy jednostranně zrušil kosovskou autonomii a nechal albánskou většinu v Kosovu žít v policejním státě. BJP (vládnoucí indická nacionalistická strana) jde ale ještě dál, zdá se, že usiluje o to, aby se vzpurní muslimové v Džammú a Kašmíru stali součástí indické národní identity definované ideologií této strany. To se podobá přístupu Číny vůči Ujgurům v Sin-ťiangu,“ obává se politolog Bose z LSE.

Indii kvůli změnám kritizovala i Čína, která má s Indií v Ladákhu spornou hranici a jež obvinila vládu v Dillí z narušování své územní svrchovanosti. Indie ale trvá na tom, že rozhodnutí o reorganizaci svazového státu nemá vnější důsledky, jelikož se nezměnila kontrolní linie mezi oběma částmi Kašmíru ani hranice regionu.

Obavy z vypuknutí války

Experti OSN už vyzvali indickou vládu, aby ukončila „zásah proti svobodě projevu, přístupu k informacím a pokojným protestům“, protože to zvýšuje regionální napětí. „Blackout je formou kolektivního trestání obyvatel (státu) Džammú a Kašmír, aniž by jen existovala záminka v podobě spáchání trestného činu,“ uvedli v prohlášení.

K propuštění kašmírských politických vůdců a uvolnění poměrů v oblasti vyzvala i organizace Amnesty International, která se obává, že kvůli komunikační blokádě se nikdo nedozví o možných případech porušování lidských práv.

Další vývoj v oblasti zůstává nejistý. Na hranicích obou částí regionu probíhají přestřelky. Pákistánské úřady tvrdí, že z pohraničních oblastí pákistánského Kašmíru musely uprchnout tisíce obyvatel.

„Panují obavy, že ve chvíli, kdy současná restriktivní opatření jako zákaz shromažďování a zákaz vycházení budou zrušena, tak se nanovo rozjedou nepokoje a násilnosti. Může to přerůst v nový mezinárodní konflikt mezi Indií a Pákistánem,“ řekl Českému rozhlasu zahraničněpolitický analytik Metropolitní univerzity Praha a expert na Blízký východ Břetislav Tureček.

Indolog Štipl z FF UK se budoucnosti tolik neobává. „Nemyslím si, že by revokace tohoto ústavního článku vedla k ozbrojenému konfliktu mezi Indií a Pákistánem, to skutečně ne. Napjatá situace mezi oběma státy trvá už několik let. Jakékoli dialogy byly přerušeny, ale neřekl bych, že se to přemění v nějaký ozbrojený konflikt. Oba státy jsou si velmi vědomy toho, že jsou jadernými velmocemi. Spíše bude Pákistán tlačit na mezinárodní společenství,“ myslí si indolog.