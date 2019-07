Turecko i přes spory s Washingtonem nemá namířeno z NATO, shodují se Kavan a Šedivý

Obavy z používání S-400 v rámci aliančního systému protivzdušné obrany jsou podle velvyslance České republiky při NATO Jiřího Šedivého na místě. „Sloužil by jako zadní vrátka pro informace, které by z aliančního systému šly zcela jistě do Ruska,“ míní. Zastavení prodeje F-35 – tedy víceúčelových letounů páté generace s technologií stealth – považuje proto za pochopitelné.

„Představa, že by takovýto systém létal pod dozorem velice sofistikovaného protivzdušného raketového systému ruské výroby, to je stejný problém: Informace by se dostávaly ruské straně, protože tam jistě budou softwarová propojení a v místech rozmístění systému S-400 budou pracovat ruští experti,“ vysvětlil.

Diplomat a bývalý ministr zahraničí Jan Kavan (ČSSD) připomněl, že nejde o jediný sporný bod mezi Ankarou a Washingtonem. „Se Spojenými státy má (Turecko) další rozpor, pokud jde o americkou podporu Kurdů na severu Sýrie. Turecko by je chtělo vyhnat a celou zónu kontrolovat. Kurdy považuje (turecký prezident) Erdogan za teroristickou organizaci, kdežto Spojené státy za spojence,“ shrnul.