Turecko dostalo první část ruského protiraketového systému, jehož nákup kritizuje NATO

„První část ruského protiraketového systému S-400 dorazila dnes (v pátek) na leteckou základnu Mürted Air Base (dříve Akinci Air Base) u Ankary,“ citoval deník Daily Sabah prohlášení tureckého ministerstva obrany. Potvrdilo tak neoficiální zprávy, které se objevily začátkem týdne a podle nichž už v pondělí odletěly z Ruska dva letouny s nákladem tohoto systému.

Ministerstvo obrany rovněž uvedlo, že další části dodávky budou následovat v příštích dnech a že úřady rozhodnou, jak bude konkrétně systém využit, až bude operativní.

Podle místních médií by měl být systém plně schopen provozu během čtyř až šesti týdnů. Do Turecka by měli dorazit i ruští experti, aby pomohli s instalací systému. Ankara neuvedla, kde chce ruský systém protiraketové obrany instalovat. Podle neoficiálních zpráv z tureckých médií by to ale mělo být na jihovýchodě země u syrských hranic.

Turecká vláda podepsala kontrakt na protiraketový systém S-400 v hodnotě 2,5 miliardy dolarů (asi 57 miliard Kč) v prosinci 2017. USA i NATO však nákup tvrdě kritizují s tím, že ruské rakety země-vzduch jsou pro západní armády ohrožením a se zbraňovými systémy Severoatlantické aliance nejsou kompatibilní. Místo raket S-400 Pentagon nabízí Turkům americký systém Patriot.