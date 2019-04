Máme vlastní potřeby, hájí Erdogan nákup ruských protiraket. Napětí v NATO roste

Pokud jde o protirakety S-400, turecký prezident prohlásil, že vše už bylo domluveno a dokončeno a až pak zazněla „doporučení“ se tohoto kontraktu zřeknout, bez ohledu na turecký názor. „Budeme pokračovat dále (v naplnění kontraktu s Ruskem). Je to naše svrchované rozhodnutí. Nikdo nás nemůže přimět, abychom se ho zřekli,“ zdůraznil.

„Jsme svrchovaný stát, a proto neposkytneme příležitost to zpochybnit. Kroky, které děláme a přijímáme, nezávisí na třetí straně, ať v energetice, nebo i v obranném průmyslu. Vycházíme z vlastních potřeb,“ řekl Erdogan po setkání s ruským hostitelem.

Viceprezident USA Mike Pence dokonce minulý týden turecké vedení varoval, že nákupem riskuje své členství v Severoatlantické alianci. Turecko ale na kontraktu s Moskvou trvá a navrhuje vyřešit problém vytvořením turecko-americké pracovní skupiny, která by se sporem zabývala.

Rusko-turecký obchod roste

Kromě vojenské se jednání soustředila také na ekonomickou spolupráci, energetické projekty a situaci v Sýrii. Putin připomněl, že ruský zemní plyn pokrývá skoro polovinu spotřeby Turecka, přičemž do konce letošního roku má být uveden do provozu nový plynovod Turkish Stream. Na sté výročí Turecké republiky v roce 2023 má být uveden do provozu první blok v jaderné elektrárně, kterou Rusové stavějí ve městě Akkuyu na jihu země.

Turecko je také oblíbenou destinací ruských turistů, loni jich zemi navštívilo šest milionů.

Erdogan připomněl, že loni rusko-turecký obchod vzrostl o 15 procent na 26 miliard dolarů. „Ale to je pod naším potenciálem – cílem je 100 miliard dolarů,“ dodal. Ruský obchodní přebytek vysvětloval turecký prezident právě nákupy ruského plynu. Putin zase argumentoval, že turecké firmy v posledních letech uskutečnily v Rusku projekty za 70 miliard dolarů, včetně olympijských staveb v Soči.

Oba prezidenti ocenili spolupráci obou zemí v Sýrii, Erdogan však označil kurdské milice na severu Sýrie za „stejnou hrozbu, jako Islámský stát“. Tuto hrozbu je podle něj záhodno zničit stejně jako IS. Prohlásil, že Sýrie musí zůstat celistvá a očištěná od terorismu , přičemž kurdské milice YPG považuje za „prodlouženou ruku“ separatistické Strany kurdských pracujících (PKK).