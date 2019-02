Chávez s Castrem směnili ropu za lidi. Venezuelský režim drží u moci tisíce kubánských vojáků a „poradců“

„Kubazuela“ v praxi: Chávez s Castrem směnili ropu za pracovníky Po rozpadu SSSR začátkem 90. let nastala pro Kubánce těžká doba, kdy v zemi chybělo jídlo a další klíčové zboží a lidi trápily výpadky elektřiny. Milník ve vzájemných vztazích nastal v roce 1999 s příchodem venezuelského socialisty Huga Cháveze, jenž udržoval s Castrem až do smrti přátelské vztahy. Vzájemně si slíbili, že „vymažou rozdíly mezi chudými a bohatými“. A Castro se dočkal své ropy – na začátku tisíciletí posílala Venezuela na komunistický ostrov 100 tisíc barelů denně v rámci výměnného obchodu „ropa za pracovníky“.

Černé zlato spolu s tímto výměnným obchodem dostaly skomírající kubánskou ekonomiku na nohy. Chávez opakoval, že Kuba a Venezuela jsou „jedna velká země“. Někteří zmiňují v této souvislosti pojem „Kubazuela“. Bývalý venezuelský ministr obchodu Moisés Naím v komentáři pro Financial Times píše, že kubánské agentury mají do značné míry kontrolu nad dovozem do Venezuely, ale i řadou dalších klíčových oblastí, ať už jde o občanské registry nebo notářství, ale i vládní počítačové systémy. „Kubánci od začátku Chávezovy vlády poskytovali Venezuele politické konzultace. Fidel Castro s největší pravděpodobností stojí za projektem ,misí‘, který spočíval v tom, že vláda od roku 2004 spustila masivní sociální programy. Neexistují oficiální čísla, nicméně se kalkuluje, že vláda umístila první roky do netransparentních fondů částku kolem 15 miliard dolarů, kterou oportunisticky utrácela. Některé prostředky použila na boj s chudobou, jiné na nákup hlasů. Neexistoval systém kontroly,“ upozornil hispanista Traian Urban z Metropolitní univerzity Praha. „Po spuštění projektu misí poslala Kuba do Venezuely během prvních let přes 200 tisíc lidí – lékařů, inženýrů, různých specialistů, ale také vojáků a inteligence. Nikde to ovšem není exaktně podložené. Hovoří se o tom, že dohled nad vládním palácem Miraflores podléhá kubánskému generálovi Herminiovi Hernándezi Rodríguezovi. Dále se hovoří o tom, že venezuelská rozvědka SEBIN je kontrolovaná dalším Kubáncem přijímajícím instrukce z Havany – Hugem Carvajalem Berriosem,“ říká Urban.

Odkaz Venezuelská opozice chce přetáhnout armádu na svou stranu

V zemi jsou prý aktivní tisíce kubánských vojáků i kolumbijští povstalci Už za Cháveze venezuelská opozice toto bratrství s Kubou kritizovala. Mnozí nabyli dojmu, že v jejich zemi ve skutečnosti vládne Castro a armádu ovládají kubánští zpravodajci. Značný vliv má Havana ve Venezuele i po nástupu Madura, původně řidiče autobusu, který dříve na Kubě studoval. Generální tajemník Organizace amerických států (OAS) Luis Almagro v červenci 2017 při slyšení v americkém Senátu dokonce varoval před „kubánskou okupační armádou“ ve Venezuele, jež podle jeho informací čítá tisíce vojáků. „Kubánští agenti z CIM (vojenská kontrarozvědka – pozn. redakce) prý kontrolují ministerstvo obrany, mají své lidi u policie, armády, letectva a námořnictva. Na 150 agentů prý dělá osobní ochranu Madurovi. Odhaduje se, že celkem 20 tisíc kubánských vojáků působí prakticky u všech důležitých jednotek. Také se hovoří o tom, že na území Venezuely operují se souhlasem venezuelské i kubánské vlády kolumbijské guerrilové skupiny FARC, ELN. Ovšem jsou to informace, které lze velmi těžko ověřit,“ konstatoval Urban.

Fakta Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (španělská zkratka FARC) Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (španělská zkratka FARC) Vznikly v roce 1964 jako bojové křídlo komunistické strany, které prosazovalo marxisticko-leninskou ideologii. Zakladateli guerillové odnože byli drobní farmáři a zemědělci, kteří se spojili ve snaze bojovat proti zvyšující se nerovnoprávnosti na začátku 60. let. Ačkoliv měli mezi sebou i městské skupiny, v drtivé většině vedli boj mimo velké aglomerace. Jejich nejčastějším terčem byly policejní stanice a armádní objekty, bojovníci FARC také často ničili ropovody, elektrické spoje nebo mosty. Při incidentech umíralo mnoho civilistů, tisíce jich také milice zajaly kvůli výkupnému. Podle analytiků patřily FARC k nejbohatším povstaleckým skupinám na světě. Kolumbie je jeden z hlavních producentů kokainu a rebelové měli podstatnou část svého příjmu z převážení drog či vybírání peněz, které de facto ilegálně fungovaly jako clo.

Loni skončil ve funkci šéfa venezuelské tajné policie Gustavo González López, což mnozí považovali za manévr kubánských zpravodajců, jak získat v této oblasti větší vliv. Venezuelské síly také loni potvrdily, že elitní kubánské jednotky známé ve španělštině jako „avispas negras“ ( černé vosy) se účastnily vojenských manévrů u hranic s Kolumbií.

Podle amerických činitelů nové sankce USA mířící na venezuelský ropný průmysl zasáhnou právě i Kubu, jež by teoreticky mohla zatlačit na Madura, aby odstoupil. Trump prý zvažuje, že Kubu kvůli jejímu postupu ve Venezuele vrátí na seznam zemí podporujících terorismus, z něhož zemi odstranil v roce 2015 jeho předchůdce Barack Obama.

Fakta Americko-kubánské vztahy Americko-kubánské vztahy Vztahy mezi USA a Kubou se výrazně zhoršily poté, co se v roce 1959 na Kubě moci chopili komunisté vedení Fidelem Castrem a začali tam budovat socialismus. Ten zahrnoval i zestátnění zahraničních společností, včetně řady amerických.

Hospodářské sankce vůči Havaně zahájily Spojené státy v říjnu 1960 zákazem vývozu amerického zboží na Kubu, vyjma léků a některých potravin. V únoru 1962 USA zahájily embargo na veškerý obchod s Kubou; to stále platí, zrušit ho může jen Kongres.

Vzájemná diplomatická zastoupení obě země odvolaly též v říjnu 1960 a v lednu 1961 oficiálně přerušily diplomatické styky. Od roku 1977 mezi nimi fungovalo diplomatické zastoupení na úrovni zájmových sekcí.

Olej do ohně přilila invaze v Zátoce sviní v dubnu 1961, kdy se skupina kubánských emigrantů, řízených CIA, vylodila na Kubě a neúspěšně se pokusila svrhnout Castrův režim. Vztahy se dále vyhrotily v říjnu 1962, kdy USA zahájily námořní blokádu ostrova poté, co odhalily na Kubě sovětské rakety. Blokádu ukončily, když Moskva slíbila rakety stáhnout a Spojené státy se zavázaly nezaútočit na Kubu a odstranit rakety z Turecka. Po této krizi zakázala americká vláda v létě 1963 jakékoli finanční transakce s Kubou.

USA v roce 1992 obchodní embargo zpřísnily Torricelliho zákonem, jenž mj. zakázal obchod s Kubou i zahraničním pobočkám amerických firem. V roce 2000 povolily Spojené státy prodej amerických zemědělských produktů a léků na Kubu pro humanitární účely; v lednu 2002 na Kubu dorazila první dodávka amerického obilí jako humanitární pomoc po uragánu Michelle.

Po tajných rozhovorech zástupců USA a Kuby v Kanadě a Vatikánu oficiálně oznámili novou kapitolu ve vztazích nejvyšší představitelé obou zemí loni v prosinci; v lednu Spojené státy zrušily některá hospodářská omezení, což učinily poté, co Havana dodržela slib propustit 53 disidentů. Uvolnilo se i cestování a peněžní transfery.

V roce 2016 se poprvé po 59 letech sešli nejvyšší představitelé USA a Kuby – Barack Obama s Raúlem Castrem přes hodinu jednali v rámci celoamerického summitu v Panamě. Naposledy se oficiálně sešli prezidenti USA a Kuby též v Panamě v červenci 1956 (Fulgencio Batista a Dwight Eisenhower). USA pak 29. května vyškrtly Kubu ze seznamu zemí podporujících terorismus, na němž byla přes 30 let.

Po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu se ale vzájemné vztahy opět ochladily. Trump nechal zpřísnit obchodní a turistické sankce vůči Kubě, které zmírnil Obama.

Kubánští zpravodajci donášejí na venezuelské důstojníky, tvrdí americký senátor Rubio Kubánští zpravodajci mají velkou zásluhu na tom, že většina vlivných armádních generálů ve Venezuele dál podporuje Madura, cituje Miami Herald nejmenovaného amerického činitele. Podle vlivného floridského republikána, senátora Marca Rubia si Maduro „koupil“ loajalitu zkorumpovaných generálů. „Jsou věrní, protože je Kubánci špehují. Kubánské zpravodajské agentury se rychle zaměří na důstojníky, kteří jsou neloajální nebo vyjadřují pochybnosti, a jsou zatčeni,“ tvrdí Rubio. „V posledních dvou letech došlo k masivním čistkám mezi venezuelskými důstojníky… A nebylo to kvůli korupci… Bylo to proto, že je Kubánci nachytali a nahlásili,“ dodal. Podle některých analytiků ale kubánská podpora nakonec nebude rozhodující. „Tvrzení, že Kuba kontroluje Venezuelu, je tu od začátku Chávezovy éry, dlouho se to přehání,“ řekl listu The New York Times expert na Venezuelu a profesor sociologie David Smilde z Tulaneské univerzity. Kubánci jsou podle něj spíše poradci, než aby nařizovali režimu, co má dělat.

Juan Guaidó, předseda Národního shromáždění a prozatímní prezident Venezuely, slíbil, že kubánský vliv v zemi omezí, jak žádá opozice už roky. V únoru 2014 se studentská vůdkyně Gaby Arellanová snažila pomocí petice apelovat na kubánského velvyslance v Caracasu. „Nedovolíme Kubáncům dál zasahovat do našich vnitřních záležitostí. Nechceme, aby dál kontrolovali média, řídili vojenské operace a převychovávali naše děti,“ citoval Arellanovou list Guardian. Kuba je nyní znepokojená hlavně snižujícími se dodávkami ropy – aktuálně podle CNN dostává z Venezuely asi 50 tisíc barelů denně. Vlastní ale zásobu asi pěti milionů barelů, což by zemi stačilo až na 45 dnů, pokud by přišla krize, řekl CNN kubánský expert na energetiku Jorge Piňón z Texaské univerzity v Austinu. Za Venezuelou stojí Erdogan či režim v Íránu Kromě Kuby za Madurem stojí i Erdoganovo Turecko, jež Venezuele posílá potravinovou pomoc či léky výměnou za zlato. Caracas udržuje dobré vztahy také s nedemokratickým režimem v Íránu, obě země spojuje, že jsou vývozci ropy, zažily revoluci a mají společného nepřítele v podobě Washingtonu. Oba státy spolu obchodují a proudí mezi nimi vzájemné investice. V prosinci dokonce vlivný íránský admirál ohlásil, že Teherán plánuje poslat k Venezuele námořní misi s válečnými loděmi.

video Události: Írán nesmí kvůli novým sankcím USA prodávat ropu přehrát video Události: Írán nesmí kvůli novým sankcím USA prodávat ropu

I přes jasnou podporu venezuelskému režimu se ale Teheránu ve skutečnosti mohou americké sankce uvalené na venezuelský ropný průmysl hodit v době, kdy se Trump snaží islámskou republiku přiškrtit, připomíná Bloomberg.

Silné hospodářské zájmy hrají roli u Číny, které dluží Venezuela vůbec nejvíc: za deset let si půjčila 50 miliard dolarů. Čína v zemi investovala do železnic, přehrad i elektráren v rámci posilování svěho ekonomického vlivu napříč světadíly. O politické převraty tak příliš nestojí. U Ruska je to podobné. „Venezuela vždy potřebovala Rusko ke spolupráci v oblasti tvroby cen ropy a vyvážení vlivu Saúdské Arábie v kartelu OPEC. Přístup k nalezištím ropy a k produkci je to zásadní, co Moskvu zajímá. Státní energetická firma Rosněfť má ve Venezuele nespočet projektů a poskytla venezuelské ropné společnosti PDVSA významné půjčky. Rusko samotné poskytovalo půjčky. Někteří analytici hovoří o 17 miliardách dolarů,“ poznamenal hispanista Urban. Stejně jako v případě Kuby i zde funguje vzájemná výměna. „Venezuela kupovala od Ruska na oplátku ve velké míře zbraně a v poslední době také podnikala společná cvičení. Ruská média poslední dny vstupují do hry propagací, zejména ze strany státních médií RT a Sputnik. Snaží se ovlivnit sociální sítě a veřejné mínění cílenou propagandou,“ upozornil Urban.

přehrát video Boháček: USA měly na Madurův režim zatlačit dřív, Trumpovi se to hodí do kampaně