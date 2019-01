Muž, který si troufl na Madura. Opozici sjednotil mladý inženýr Guaidó, jenž přežil venezuelskou katastrofu

Do parlamentu se dostal v roce 2015, kdy začal zastupovat svůj domovský stát. To byl milník, jelikož ve Vargasu do té doby vždy vítězili Chávezovi lidé. Vláda tam ovládala letiště i přístav, které zaměstnávaly nejvíc Venezuelanů.

Jen pár dnů poté, co začal s výzvami, zadržely Guaidóa venezuelské tajné služby SEBIN. Jel právě spolu s manželkou Fabianou Rosalesovou a dcerou na setkání s místními politiky a občany do obce Carabelleda vzdálené 40 kilometrů od Caracasu, když jej na silnici zastavilo několik vozů s agenty. Pár hodin poté byl ale propuštěn.

Národní shromáždění pod vedením Guaidóa proto minulý týden označilo Madura za nelegitimního prezidenta, což znamená, že by podle ústavy měl Guaidó převzít úřad hlavy státu. Nejvyšší soud, do něhož Maduro jmenoval své lidi, ovšem následně zrušil veškeré kroky, které parlament v této věci podnikl.

Maduro však přes tlak opozice a většiny zemí regionu stále odmítá odstoupit a respektovat demokratické principy. V zemi, která má největší prokázané zásoby ropy na světě, kolabuje hospodářství, lidem se nedostává základních potravin a léků a stále častější jsou v mnoha regionech výpadky dodávek vody a elektřiny.

Zásadní bude rozhodnutí armády

Opozice se již loni snažila dostat obyvatele do ulic, což se jí dařilo jen krátce, než masové protesty oslabily. Pozorovatelé za tím vidí jednak starosti mnoha Venezuelanů o každodenní přežití a také nejednotnost opozice, jejíž představitelé se dosud nebyli s to domluvit na společném postupu. Nyní to ale vypadá, že by se situace pod vedení Guaidóa mohla změnit.

„Alfou a omegou je v současné době pozice armády. Pokud si ji šéf opozice získá na svou stranu, potom si dovolím tvrdit, že v současné chvíli bychom byli svědky začátku konce Nicoláse Madura. A svědky začátku nové éry Venezuely,“ myslí si odborník na Latinskou Ameriku Ondřej Nekola.

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino ale už ve středu oznámil, že ozbrojené síly země odmítají jakéhokoli samozvaného prezidenta vedeného „nekalými úmysly“.