Budoucnost Venezuely rozhodne „Sluneční kartel“. Armáda řídí státní firmy a zřejmě i drogový byznys

Opoziční vůdce Juan Guaidó navíc v článku pro list The New York Times napsal, že opozice se tajně setkává s příslušníky armády a bezpečnostních složek. „Aby se změnil režim, je zapotřebí připravit (prezidenta Nicoláse) Madura o podporu armády,“ napsal politik.

Madurovi synovci přivezli do USA skoro tunu kokainu

Mluví se o napojení armády na drogové kartely. Venezuela se stala hlavním uzlem, přes který se distribuuje kokain do Spojených států a Evropy. „Venezuela je státem pod kontrolou lidí, kteří řídí obchod s drogami. DEA (americká protidrogová agentura – pozn. red.) to už vyšetřuje od chvíle, kdy (levicoví kolumbijští povstalci FARC a Sluneční kartel) začali budovat trasy umožňující vývoz kokainu přes Venezuelu,“ upozornil bývalý hlavní vyšetřovatel DEA Felix Jimenez.

Do obchodu s drogami se zapletla i Madurova rodina. Jeho dvěma synovcům vyměřil americký soud osmnáct let vězení za pokus o propašování téměř tuny kokainu do USA. „Dva Venezuelci, o kterých jsme už byli informováni, byli zadrženi s 800 kilogramy drog. Z jakého letiště tedy odlétali? Jaké letadlo použili a jak to, že měli diplomatické pasy,“ divil se v listopadu 2015 tehdejší lídr venezuelské opozice Henrique Capriles.