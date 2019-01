Polsko zmrazilo ceny elektřiny. Opozice mluví o populismu, zákon zajímá i Evropskou komisi

video Události ČT: Státní zásah do cen elektřiny v Polsku

Znamená to státní intervence v přepočtu za 54 miliard korun. Daň z elektřiny se sníží o 75 %, distribuční poplatek dokonce o 95 %. Navíc vzniká kompenzační fond pro energetické podniky. „Udrží to životní standard polských rodin. Je to služba, kterou je stát pro občany povinen dělat,“ tvrdí ministr energetiky Krzysztof Tchórzewski.

Opozice ale krok kritizuje jako populismus, protože letos budou v Polsku parlamentní volby. „Vaši energetickou politiku charakterizují tři A: amatérská, arogantní a anachronická,“ vzkazuje vládě opoziční poslanec Sławomir Neumann.

V podstatě celý energetický sektor je teď v Polsku v rukou státu. Cenu elektřiny tlačí až o třetinu nahoru rostoucí cena emisních povolenek a uhlí. Právě na uhelných elektrárnách je místní energetika závislá a vláda s uhlím počítá i do budoucna.