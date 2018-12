Čechy čeká v roce 2019 zdražování. Hlouběji do peněženky sáhnou u potravin, bydlení i energií

„Konkrétně je to pro ty, kteří vaří na zemním plynu, tak 15 korun měsíčně a pro ty, kteří třeba vytápí standardní rodinný domek, je to 58 korun měsíčně,“ upřesnil mluvčí Innogy Martin Chalupský.

Elektřina se bude zdražovat v průměru o více než dvě procenta. „Cena silové elektřiny na burze roste. Negativní vliv na regulovanou složku mají investice do distribuční a přenosové soustavy,“ sdělil mluvčí ERÚ Michala Kebort.

Domácnostem účty za elektřinu narostou, ale konkrétní zvýšení závisí na jednotlivých dodavatelích. Třeba ČEZ a E.On oznámily zvýšení cen pro část zákazníků o osm procent. V praxi to bude znamenat zvýšení měsíčních nákladů až o stokoruny.

Potraviny

Víc zaplatí zákazníci i za zboží v obchodech, hlavně za potraviny. Na vině je především špatná úroda. Zemědělcům klesla sklizeň obilí, brambor, cukrovky nebo máku. „Měli bychom se připravit na to, že to nebude skoková inflace na začátku příštího roku, ale že bude postupně kulminovat a někdy v polovině příštího roku by inflace v cenách potravin mohla být kolem čtyř až pěti procent,“ míní hlavní ekonom Deloitte David Marek.