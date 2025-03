Ceny použitých autodílů za posledních pět let podražily asi o pětinu. Zákazníci hledají na vrakovištích hlavně součástky do českých, německých a francouzských vozů. Tvrdí to zástupci sdružení vrakovišť. Znovu použít je možné asi dvacet procent materiálu z likvidovaného vozu. Cenu použitých náhradních dílů ovlivňuje především cena práce a poptávka. Loni se v Česku ekologicky zlikvidovalo téměř 183 tisíc aut.