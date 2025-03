Objednací lhůty u lékaře. Někdy musí pacienti čekat i několik měsíců

Skoro čtvrtina odborných ambulancí dává novým pacientům termíny návštěv za tři a více měsíců. Vyplývá to z interního dotazníku jejich sdružení. Odpovědělo přes tisíc ordinací napříč zaměřeními. Aktuální data se přibližně shodují s těmi, která specialisté sesbírali už loni. Hrozbou je ale podle nich stárnutí kolegů. Ministerstvo zdravotnictví čekací lhůty zatím nesleduje, změnit to má systém e-žádanek.

Sedmasedmdesátiletá matka Šárky Schönové má šest let od operace páteře znovu potíže. „Řeší to od jara, kdy se jí opět vrátily bolesti. Ale než se dostala k paní doktorce na neurologii, než ji tam odtud poslali na novou magnetickou rezonanci, na kterou taky čekala, no tak pak se dostáváme na půl, třičtvrtě roku, kdy člověk má nějaké bolesti, které řeší třeba léky, které jsou utišující,“ popisuje žena.

Jiný pacient dostal termín u neurologa v Praze dřív. Říká, že donedávna chodil jen k zubaři. Po cévní příhodě na začátku roku se mu ale rozběhla řada dalších problémů. Má před sebou sérii návštěv u různých specialistů. Měl ale štěstí. „Byl jsem vystrašen praktikem, že čekací doba je od dvou až do šesti měsíců. Což mě vyděsilo, ale zavolal jsem sem na neurologii a sestra mi řekla, že můžu přijít v pátek,“ popsal Miroslav Kulhánek.

Neurolog Pavel Kostka vysvětlil, že se muž objednával v situaci, kdy se zrovna jiný pacient odhlásil, takže to bylo mimořádné. „Dneska je standardní objednací doba na duben. A to jsme v Praze. Praha nebo velká města jsou na tom líp,“ dodal.