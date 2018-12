Hypotéky rychle zdražují, zájem o ně klesá

„Jedná se o nejvýraznější meziměsíční nárůst úrokové sazby za celé období od července roku 2008, čili za více než deset let. Hypotéka je tak pro stále více a více Čechů ‚nedostupným zbožím‘,“ komentoval vývoj sazby hlavní analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Banky podle něho rychlým podzimním zdražováním hypoték částečně „napravují“ situaci, ve které se ocitly letos v létě. Rozpětí mezi průměrnou sazbou hypoték a dvanáctiměsíční sazbou mezibankovního trhu PRIBOR se tehdy ztenčilo na svoji nejnižší úroveň minimálně od začátku roku 2003, od kdy Fincentrum Hypoindex svůj ukazatel sestavuje.

„Jinými slovy, banky na hypotékách vydělávaly nejméně za posledních více než patnáct let. Stálo jim to ovšem za to. Udržováním nízkých sazeb hypoték ukořistily či alespoň udržely tržní podíl v době, kdy Češi pospíchali s žádostí o hypotéku z důvodu říjnového zpřísnění podmínek jejich poskytování. V říjnu Češi sjednali historicky druhý nejvyšší měsíční objem nových hypoték, přesahující 24 miliard korun,“ vysvětluje Kovanda.