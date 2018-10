Přísnější pravidla u hypoték platí i pro jejich refinancování, píší HN

Výklad, že nová pravidla platí i pro refinancování hypoték, je však podle HN v přímém rozporu s tím, co ještě v červnu prohlásil guvernér centrální banky Jiří Rusnok. „Tato opatření se nevztahují na refinancování. Čili kdo tu hypotéku má, tak ji bude mít i nadále, nemělo by to ani bránit jeho refinancování u jiné hypoteční banky,“ potvrdil Ruskok v červnu České televizi. Na vyjádření ČNB web ČT24 teď čeká.

A o změně názoru ČNB dosud nevědí ani banky. I Česká spořitelna webu ČT24 potvrdila, že podle ní se refinancování nová pravidla netýkají.

„Nové limity zadlužení, doporučované od října ČNB, se vztahují pouze na nové hypotéky. Naši stávající klienti mohou refinancovat své stávající hypotéky podle pravidel a doporučení platných před říjnem 2018. Stejně tak klienti konkurenčních bank, kteří mají zájem refinancovat své stávající hypotéky u České spořitelny, tak mohou učinit dle pravidel a doporučení platných před říjnem 2018,“ říká tiskový mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Problémem by mohla být rodičovská nebo podnikání

Nová pravidla mohou přinést problémy klientům, kteří si budou chtít přenést hypotéku do jiné banky, případně si budou chtít u své stávající banky úvěr navýšit. Na takové lidi se bude pohlížet jako na nové žadatele, a pokud nová pravidla nesplní, nezbude jim podle HN nejspíš nic jiného než zůstat u své současné banky.

V praxi může jít o případy, kdy se rodině sníží příjem třeba kvůli tomu, že je žena na rodičovské, nebo když člověk odejde ze zaměstnání a začne podnikat, upozornil v HN šéf makléřské společnosti Golem Finance Libor Ostatek.

Očekává se, že nová, přísná pravidla sníží počty nových žadatelů o hypotéku o pětinu. Banky tak dávaly v posledních měsících najevo, že se více zaměří na lidi, kteří hypotéku mají u konkurence a mohli by ji refinancovat. Jenže pro ty může být teď složitější banku změnit.