ANALÝZA: SPOLU pomohly vysoké zisky v Praze, ANO uspělo v obcích s větším podílem starších obyvatel

V obcích do deseti tisíc obyvatel si hnutí ANO drželo vyrovnanou voličskou podporu okolo devětadvaceti procent. Už s většími městy nad sto tisíc obyvatel byl patrný mírný pokles preferencí hnutí. V Praze hnutí ANO získalo pouze sedmnáct procent hlasů a skončilo až třetí za koalicí Pirátů a Starostů. Jak lze vidět na grafu níže, právě u této koalice je zřejmý růst preferencí s rostoucím počtem obyvatel obcí a měst. Koalici se nepodařilo oslovit voliče v obcích do pěti set obyvatel, kde uskupení získalo pouze třináct procent hlasů. Ve statisícových městech to bylo přitom osmnáct procent. I to ale bylo méně, než se podle předvolebních průzkumů čekalo.

Zcela opačným příkladem je KSČM. Čím větší město, tím počet hlasů pro komunistickou stranu klesal. V hlavním městě například komunisté získali pouze dvě procenta hlasů. Jak je patrné z grafu, podpora ČSSD je relativně vyrovnaná. Ale také příliš nízká na to, aby se strana do sněmovny dostala.