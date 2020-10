Bilance koaličního vyjednávání týden po krajských volbách: Vítězné ANO na mnoha místech končí v opozici

ODS bude mít na jihu Čech hejtmana – Martina Kubu. V radě by měla mít tři křesla, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09, Jihočeši dvě. Placených pozic radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období. Subjekty se dohodly i na personálním obsazení krajské rady. Oznámil to Kuba po jednání stran, které chtějí uzavřít koalici.

V placených pozicích radních budou Martin Kuba a Lucie Kozlová (oba ODS), František Talíř z KDU-ČSL, Antonín Krák z ČSSD, Pavel Klíma z TOP 09 a Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012. Prvním náměstkem hejtmana bude Talíř.

Koaliční smlouvu by měli politici podepsat během příštího týdne.

V Plzeňském kraji vyhrálo ANO, o koalici vyjednává ale povolební blok Pirátů a hnutí STAN

Krajské volby v Plzni vyhrálo ANO, nicméně nejsilnější subjekt v novém zastupitelstvu zřejmě vznikne společným povolebním postupem Pirátů s hnutím STAN. Ti skončili na čtvrtém a třetím místě. O jednání informoval lídr Pirátů Rudolf Špoták, jenž původně aspiroval na post hejtmana. Druhá skončila ODS a do zastupitelstva se dostala i ČSSD, SPD a KSČM. Piráti se STAN budou jednat s dalšími stranami kromě KSČM a SPD.

Roman Zarzycký, lídr a krajský šéf ANO, chce jednat se všemi úspěšnými stranami. Odmítá pouze ultralevici a ultrapravici. Obává se ale, aby se i letos neopakovala situace z minulých krajských voleb, kdy ANO také vyhrálo, ale po spojení ostatních stran skončilo v opozici.

Povolební blok STAN a Pirátů vybídl ke spolupráci koalici ODS a TOP 09. Zároveň blok oznámil, že Piráti odstupují od požadavku, že by se hejtmanem měl stát jejich volební lídr Rudolf Špoták. Místo v čele krajské samosprávy nabídli Iloně Mauritzové z ODS. ODS bude s blokem jednat po skončení druhého kola senátních voleb.

Jednání v Karlovarském kraji uvázla, hnutí Místní chce do opozice

Jednání o sestavení krajské koalice v Karlovarském kraji uvázla na mrtvém bodu. Místní – Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí oznámili, že půjdou do opozice. Zdůvodnili to tím, že nechtějí být nástrojem politikaření velkých stran. Bez jejich hlasů v zastupitelstvu ale nemůže ani ANO s ODS, ani STAN s Piráty a Volbou pro Karlovarský kraj (VOK) sestavit koalici.

Místní na počátku jednali s hnutím ANO, vítězem voleb, ale došlo k rozporu. „Hnutí ANO navrhlo koaliční půdorys, který nebyl hnutím Místní přijat. Toto rozhodnutí respektujeme, i když nás velmi mrzí. Oslovili jsme k jednání VOK a Piráty,“ sdělila náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která za vítěze řídí vyjednávání.

Zároveň Místní vnímají negativně nátlak Pirátů i koalice STAN, KOA, VPM Cheb a TOP 09 k zapojení do široké krajské koalice bez hnutí ANO.

Koalice Volba pro kraj + Karlovaráci, která v krajských volbách získala tři mandáty, se následně názorově rozštěpila. Část Karlovaráků chce odejít z trojbloku se STAN a Piráty a jednat samostatně. Předseda Karlovaráků, lídr kandidátky a člen společného vyjednávacího týmu Josef März chce spojenectví se STAN a Piráty zachovat, oproti tomu místopřeseda Karlovaráků Miroslav Vaněk považuje trojblok za nefunkční projekt.

Pecková bude hejtmankou Středočeského kraje, Kupka jejím náměstkem. ANO končí v opozici

Strany, které jednají o společné vládě ve Středočeském kraji, si rozdělily křesla v radě. Shodly se, že hejtmankou bude Petra Pecková z vítězného hnutí STAN, jejím prvním náměstkem Martin Kupka z ODS, která skončila ve volbách druhá. Obě tyto strany obsadí v radě po čtyřech křeslech, Piráti dvě a Spojenci pro Středočeský kraj jedno.

Hnutí ANO jako jediný zbývající subjekt ze zastupitelstva v radě nebude. „My jsme se rozhodli vyslyšet přání voličů, kteří rozhodli, které strany mají a které nemají být ve Středočeském kraji zastoupeny,“ komentovala složení rady nová hejtmanka Petra Pecková (STAN). Odmítla však, že by novou koalici spojoval hlavně odpor k ANO.

Ústeckým hejtmanem bude Jan Schiller. Vznikla koalice ANO s ODS a Spojenci pro kraj

Volební lídr ANO Jan Schiller bude novým hejtmanem Ústeckého kraje. ANO, které volby v kraji výrazně vyhrálo, se dohodlo na koalici s ODS a Spojenci pro kraj, jejichž kandidátka zastřešovala pět stran. Původně jednalo ANO s ODS a STAN.

Vzniklo už i memorandum o rozdělení křesel v radě. Budou v ní dva zástupci Spojenců, ODS bude mít čtyři radní včetně náměstka, jímž by se měl stát kadaňský starosta a volební lídr strany Jiří Kulhánek. Zbylých pět radních bude z ANO včetně Jana Schillera.

Půta bude nadále libereckým hejtmanem, Starostové pro Liberecký kraj se spojí s Piráty a ODS

V čele Libereckého kraje bude už třetí volební období v řadě stát Martin Půta z vítězného hnutí Starostové pro Liberecký kraj, ti budou pravděpodobně mít i statutárního náměstka. Podle dohody s Piráty a ODS budou mít SLK, kteří volby vyhráli s náskokem 20 procentních bodů na druhé ANO, v radě většinu pěti míst. Piráti a ODS budou mít po dvou radních. Do konce příštího týdne chtějí partneři připravit koaliční dohodu a programové prohlášení, aby je mohli schválit zástupci všech tří stran, avizoval Půta.

ANO bylo v minulém volebním období součástí koalice, Půta ale dal po volbách najevo, že si ve spolupráci s ním nepřeje pokračovat – především kvůli průběhu předvolební kampaně. Starostové si v Libereckém kraji přitom mohou vybírat. Samotným jim chybí jediný hlas k většině v zastupitelstvu, k většině by jim tedy stačilo spojit se s jednou z dalších úspěšných stran.

V Královéhradeckém kraji zřejmě povládne čtyřkoalice v čele s ODS, hejtmanem by měl být Červíček

Na vedení Královéhradeckého kraje se předběžně dohodly čtyři politické subjekty v čele s ODS. Vítězná koalice ODS, STAN a Východočeši by měla vytvořit koalici s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a se Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). V 45členném zastupitelstvu budou mít 27 hlasů, oznámili politici. Hejtmanem by měl být senátor, dosavadní náměstek hejtmana pro dopravu a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS).

Koaliční dohodu by subjekty měly podepsat nejdříve příští týden. „Shodli jsme se po několika jednáních, že máme společnou vůli a budeme jednat o vytvoření stabilní koalice pro další rozvoj Královéhradeckého kraje,“ řekl Červíček.

Hejtmanem Pardubického kraje je Netolický. Posty v radě si rozdělí čtyřkoalice, vítězné ANO zůstane v opozici

V Pardubickém kraji byla podepsána koaliční smlouva. Dominovat v ní bude uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, které zastřešilo sociální demokraty a nezávislé kandidáty – vedené Martinem Netolickým (ČSSD) – a ODS, které si rozeberou po třech postech. Netolický přitom obsadí post hejtmana. Dvě místa v radě získá Koalice pro Pardubický kraj a jedno STAN.

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo ale hnutí ANO s jedenácti mandáty. Podobně jako před čtyřmi lety však zůstane v opozici, ve které bude ještě s Piráty. Ti získali sedm mandátů. Martin Netolický v Interview ČT24 odmítl tezi o obcházení vítěze. „Je otázka, co je vítěz. Pokud nemáme systém přímé volby, tak se hledá kompromis a ten kompromis musí chtít někdo sestavit. Nezaznamenal jsem, že by vůči hnutí ANO panovalo nadšení současných koaličních stran,“ podotkl. Naopak vzájemnou dosavadní spolupráci v koalici, na kterou má ta nová složením navázat, označil za velmi harmonickou.

ODS dohodla na Vysočině po volbách pětikoalici, hejtmanem bude pravděpodobně Schrek

Na povolební spolupráci se na Vysočině po krajských volbách dohodlo uskupení ODS a Starostů pro občany s dalšími čtyřmi stranami. Začne spolu s Piráty, KDU-ČSL, ČSSD a Starosty pro Vysočinu (STAN a SNK ED) připravovat znění koaliční smlouvy. O dohodě informoval možný budoucí hejtman Vítězslav Schrek (ODS). V opozici tak zřejmě skončí ANO a KSČM.

„Byly to náročné čtyři dny, ale dohoda se narodila. Začínáme pracovat na rozdělení jednotlivých gescí a na znění koaliční smlouvy,“ řekl o jednání Schrek. Rozdělení kompetencí bude součástí návrhu koaliční smlouvy, na její vyjednání si daly strany dva týdny. „Jednadvacátého října bychom oznámili termín, kdy by dohoda mohla být skutečně podepsána,“ dodal Schrek.

Na jihu Moravy vzniká koalice KDU-ČSL, Piráti, ODS a STAN. Vítězné ANO zřejmě skončí v opozici

KDU-ČSL, Piráti, ODS a STAN se v Jihomoravském kraji dohodli na koaliční spolupráci. Hejtmanem by mohl být lídr KDU-ČSL Jan Grolich. Volby sice v kraji vyhrálo hnutí ANO před lidovci a Piráty, koaliční jednání ale zamíchalo kartami. Zástupci lidovců, Pirátů, ODS se Svobodnými a Starostů oznámili krátce po volbách, že se dohodnou na koalici, protože jim dává smysl. Podepsali i memorandum.

Tvorba nové koalice se však zkomplikovala. ODS a Starostové pro jižní Moravu oznámili, že spojí svoje zastupitelské kluby, dohromady tak budou mít největší sílu v zastupitelstvu – 16 mandátů. Vítězné ANO se pokusilo zvrátit povolební vyjednávání o krajské koalici nabídkou hejtmanského postu, zástupci spolupracujících stran však nabídku odmítli.

Původně chtěla rodící se čtyřkoalice prezentovat složení budoucí rady již v neděli večer. Termín však byl posunut na později.

Moravskoslezské ANO má koaliční smlouvu s ODS, lidovci a ČSSD. Hejtmanem je znovu Vondrák

V Moravskoslezském kraji byla podepsána koaliční dohoda. Na spolupráci se dohodli zástupci vítězného hnutí ANO s ODS kandidující společně s TOP 09, s lidovci a nově proti předchozímu volebnímu období se sociálními demokraty. Koalice má v pětašedesátičlenném zastupitelstvu převahu 46 hlasů. Hejtmanem je znovu Ivo Vondrák (ANO). V opozici zůstanou Piráti, SPD a komunisté.

Záměr vytvořit širší koalici a rozšířit tu dosavadní o ČSSD Vondrák zveřejnil už v sobotu večer po volbách. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že kvůli končící těžbě uhlí čeká kraj transformace na ekonomiku postavenou na nových technologiích a k tomu je třeba široké podpory zastupitelstva. Se sestavením koalice spěchal i proto, že v zemi opět platí nouzový stav.

Jednání v Olomouckém kraji pokračují. ODS žádá post hejtmana

Jednání o budoucí koalici mezi ODS a koalicí Pirátů a STAN pokračovala v Olomouckém kraji. ODS, na které záleží, zda půjde do koalice s vítězným hnutím ANO, nebo s dosavadní opozicí, si řekla o post hejtmana. S tím však nesouhlasí Piráti a STAN.

„Nebyla to špatná schůzka, řekli jsme si toho více než naposledy. Předložili jsme konkrétní nabídku z hlediska struktury budoucí koalice. A oni nám dali svou představu,“ řekl o setkání s ODS lídr dvojkoalice Pirátů a STAN Josef Suchánek. Občanští demokraté skončili ve volbách na čtvrtém místě, nikdo bez nich ovšem hejtmanství nedobude. Podoba koaliční smlouvy je v Olomouckém kraji zatím nejasná.

Zlínskému kraji by měla vládnout koalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD. Hejtmanem bude starosta Rožnova Holiš

Ve Zlínském kraji by měla vládnout koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD v čele s hejtmanem Radimem Holišem, krajským volebním lídrem ANO a starostou Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. V devítičlenné radě obsadí ANO tři křesla, tři budou mít také Piráti, dvě ODS a jedno ČSSD. Do opozice míří KDU-ČSL, STAN, SPD a koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých.

Subjekty ve středu ve Zlíně podepsaly memorandum o dohodě na koalici. V zastupitelstvu budou mít 24 ze 45 křesel. Koaliční smlouva by měla být podepsána do 16. října, řekl novinářům Holiš spolu s lídry dalších stran, které budou v koalici zastoupeny.

Rozdělení jednotlivých gescí v radě ještě není známé, stejně tak jejich personální obsazení. Podle Holiše nad tím zástupci vznikající koalice ještě vedou diskusi. „Tady si ještě, prosím, vezmeme čas do příštího týdne, kdy to oznámíme přesně, po tom, co si to už společně v klidu vydefinujeme,“ řekl Holiš.