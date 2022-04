Putin chce invazí ukázat, že je Rusko světovou mocností, shodují se političtí geografové

Vladimir Putin před válkou tvrdil, že se na Ukrajinu zaútočit nechystá, později se nechal slyšet, že byl konflikt nevyhnutelný. Romancov si myslí, že jsme pořád neslyšeli skutečný důvod toho, proč Rusové rozpoutali válku. Geograf nevěří, že důvody, které Kreml uvádí, jsou pravdivé. Má za to, že Putinovy důvody jsou politické a můžeme o nich pouze spekulovat, protože nevíme, co se v Kremlu skutečně děje.

Dle Romancova také nevíme, zda Putinovi vadí europeizace Ukrajiny, či to, že Ukrajina není podřízena jeho kontrole a není ochotná táhnout s Ruskem za jeden provaz. Možná se Putin domníval, že válkou dá najevo, že se Rusko stále snaží ponechat si svou výlučnou sféru vlivu.

Baar si myslí, že jedním z Putinova důvodu k invazi je ukázat světu, že Rusko je světovou mocností. Byť ruský vládce mluví i o tom, že chce, aby se multipolarizovat svět, v zásadě ho chce spíše tripolarizovat. Uznává vliv USA, smířil se s vlivem Číny a chce dokázat, že je dostatečně silný. Ve střední Asii začíná tahat za kratší konec, a tak si to chce vynahradit na Ukrajině.

Zda mohl nebo měl Západ udělat něco jinak směrem k Rusku, aby k tomuto konfliktu nedošlo, odpovídá Romancov takto: Putin nemusel zaútočit na Ukrajinu, kdybychom mu ji dali, kdyby ze Západu znělo, ať si ji vezme a nikdo se za ni nepostavil. Je to v podstatě něco, o co Putin usiloval. Jeden z největších neúspěchů Putina je to, že nenašel na Západě partnera, který by mu v tom vyhověl, myslí si Romancov. Domníval se, že tímto partnerem bude Donald Trump. Upozornil, že svět mohl přijít s tvrdší reakcí po anexi Krymu. Putin totiž Ukrajinu nenapadl až nyní, ale už před osmi lety, připomněl.