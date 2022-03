Česko podle Rakušana zvládá příjem uprchlíků bez pomoci ze zahraničí, na vládě chce ale projednat strop

„Strop se bude pohybovat někde u 250 tisíc příchozích. Pak přichází moment, kdy se musíme na evropské úrovni bavit o tom, zda lze aktivovat nějakou síť pomoci pro ty země. Nemusí to být hned relokace, ale minimálně síť pomoci finanční, stejně jako se pomáhalo Řecku tím způsobem, že se proplácely peníze za ubytování majitelům hotelů a ubytovacích kapacit. Jednáme o tom, ve čtvrtek vyráží do Bruselu pan premiér Fiala, za Ministerstvo vnitra už jsme v naší gesci paní komisařce také poslali podrobný popis situace, ve které se nyní ČR nachází,“ informoval.

Rakušan dále řekl, že v úterý debatoval s hejtmany o tom, kde je strop pro to, abychom byli schopni poskytnout těm, kteří přicházejí do Česka, základní standard a ubytování v kvalitě, které odpovídá humánnímu přístupu k utečencům.

Podle Rakušana ministerstvo uvolnilo 150 úředníků, kteří se obvykle věnují jiné agendě, aby vypomáhali právě Odboru azylové a migrační politiky.

„Chceme vládě přednést návrh na prodloužení lhůty pro nutnou registraci ze tří na třicet dní. Co to bude prakticky znamenat: pokud maminka s plačícím dítětem po mnohahodinové vysilující cestě se dostáví na naše asistenční centrum, tak pokud má ubytování, my jí vzkážeme, že se může jít v klidu vyspat, najíst, a na to asistenční centrum přijít znova až za čtyři, pět, šest dnů, až si odpočinou.“

Rakušan: Myslíme i na budoucnost Ukrajinců

„Máme strategickou skupinu, která se snaží připravit střednědobou a dlouhodobou strategii uplatnění Ukrajinců v Česku. V současné době řešíme následující: pan ministr práce a sociálních věcí Jurečka ve středu přijde na vládu s nějakou první konkrétní sociální sítí, pan ministr školství přijde s několika návrhy, které se například budou týkat zrychlené nostrifikace v případě vysokoškoláků. A zároveň ministerstvo zdravotnictví ve vztahu k předškolnímu vzdělávání má od krizového štábu za úkol předat metodický pokyn, jak to bude vypadat s dětmi, které přijdou z Ukrajiny, a s jejich případnou proočkovaností či neproočkovaností. Pokud předloží očkovací průkaz, měly by normálně nastoupit do předškolního vzdělávání, pokud se neprokáží, tak nastoupí nějaký krátkodobý očkovací program tady v České republice,“ vysvětlil ministr vnitra.

„Středočeský kraj a Praha už teď díky české vnitřní migraci mají suburbanizované oblasti kolem Prahy a tyhle kraje mají problémy s kapacitami škol a školek. V té druhé uprchlické vlně, zatím máme stále tu první, začnou přicházet lidé, kteří už nemají osobní kontakty v ukrajinské diaspoře v Česku. A to budou lidé, které se budeme snažit motivovat jít do jiných regionů, kde infrastruktura, vstup na pracovní trh a adaptace na život v Česku bude určitě jednodušší než v Praze a Středočeském kraji,“ řekl Rakušan.

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) je logické, že Praha a Středočeský kraj jsou nejžádanějšími lokalitami. „A není to jen proto, že zde žije 51 procent ukrajinské komunity v Česku, čítající kolem 200 tisíc lidí. Je tady také největší pracovní uplatnění, je to zkrátka nejznámější město v Česku,“ řekl Hřib v Událostech, komentářích.