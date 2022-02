Neděle byla těžká, připustil ukrajinský generální štáb

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v telefonátu s britským premiérem Borisem Johnsonem v neděli večer zdůraznil, že nadcházejících 24 hodin bude klíčových. Johnson jej podle Downing Street ujistil, že Británie udělá vše pro to, aby na Ukrajinu dorazila pomoc. Tu avizovala i Evropská unie.

Ukrajinská armáda čelí ruským invazním vojskům na čtyřech frontách – u Kyjeva, na severovýchodě země u měst Sumy a Charkov, na východě země u Doněcké a Luhanské oblasti a na jihu z dočasně okupovaného Krymu.

ČT24 rozebrala situaci na bojištích s politickým geografem Janem Kofroněm z institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ten zdůraznil klíčovou roli mostů přes řeku Dněpr, na nichž z velké části záleží případný ruský postup směrem na západ Ukrajiny.

Na jižní frontě Rusové zaznamenali nejrychlejší postup, obsadili mimo jiné město Melitopol a pokračují k Mariupolu – přístavu na hranicích oblasti, kterou ovládají Ruskem řízení separatisté. Kofroň se domnívá, že byť Mariupol jako takový zásadní není a jeho dobytí nezmění situaci na bojišti, ruské invazní jednotky by se posléze mohly vypravit na sever k Dněpropetrovsku.

Pokud by zároveň prolomily ukrajinskou obranu kolem Charkova, mohly by ze severu postupovat na jih a znemožnit tak ústup té části ukrajinské armády, která uplynulé roky sbírala bojové zkušenosti ve střetech s Ruskem podporovanými jednotkami v Donbase, což by byla pro ukrajinskou armádu těžká rána. Proto by mělo smysl stáhnout jednotky z východu předčasně.

Ruské armádě se zatím nedaří prolomit obrany řady měst – zejména Kyjeva, Charkova a Sumy. Kofroň to vysvětluje tím, že zatímco okupační armáda disponuje relativně silnými mechanizovanými a dělostřeleckými jednotkami, vybavení pro boje v ulicích měst má omezené. Proto pro Rusy nemá smysl zabřednout do městských bojů.

Analytik varuje před přehnaným optimismem

Politický geograf upozorňuje zejména na ruský nezdar u Charkova, kde invazní armáda soustřeďovala možná vůbec největší síly. „Zřejmě doufali, že se dokáží k městu dostat, že město, kde je ruská menšina, padne. Nepadlo,“ konstatuje Kofroň.

Zároveň ale upozorňuje před přehnaným optimismem, co se ukrajinského vzdoru týče. Ruská vojska se totiž nepohybují tak pomalu, jak by se mohlo zdát, míní: „Denně udělat něco kolem třiceti, čtyřiceti, padesáti kilometrů, není málo,“ říká Kofroň a připomíná invazi do Iráku. Američané tam – proti výrazně slabšímu protivníkovi – urazili během osmi devíti dní 350 až 400 kilometrů.