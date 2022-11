PROFIL: Senátor Pavel Fischer usiluje o Hrad už podruhé

Politické postoje

Pavel Fischer prosazuje členství v EU a NATO. Souhlasí s principy Green Dealu, „bez koordinovaného úsilí o snížení skleníkových plynů se lidstvo pomalu udusí,“ řekl ČTK. V říjnovém rozhovoru pro Deník N uvedl i s odkazem na demonstrace na podporu žen v Íránu, že mu „zůstávají ležet na srdci lidská práva“. Odvolává se na křesťanské hodnoty, zároveň však podle svých slov umí „rozlišit veřejnou roli prezidenta od mého soukromého názoru,“ řekl v listopadu pro iDnes.cz.

Pobouření vzbudily některé Fischerovy výroky na adresu homosexuálů. Před minulými prezidentskými volbami řekl, že by ústavním soudcem nejmenoval homosexuála nebo pedofila, za což se následně opakovaně omluvil. V říjnu uvedl pro Deník N, že zrovnoprávnění by posílilo obavy, „se děti budou shánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat“. Tento výrok nebyl správně pochopen, okomentoval pak v listopadu pro iDnes.cz, dál jej interpretovat nechtěl. Pro iDnes.cz také uvedl, že by zákon o zrovnoprávnění stejnopohlavních párů jako prezident podepsal, pokud by prošel parlamentem.

Volební program

Fischer svůj volební program rozdělil do sedmi oblastí – Úcta k tradicím státu, demokracii a lidským právům; Bezpečnost; Ekonomika; Sociální oblast a zdravotnictví; Mezinárodní vztahy; Venkov, udržitelnost a ochrana klimatu; Kultura a vzdělání. Vyslovil se v něm například pro budování důvěry v právní stát, otevření Pražského hradu veřejnosti nebo udílení vyznamenání „jen respektovaným osobnostem“. V programu nastínil i své ambice v oblasti rozvoje ekonomiky, snížení byrokracie nebo boje proti změně klimatu, ve kterých však má prezident jen omezené pravomoci. Hlavní silou exekutivy je vláda.