Testy ve čtvrtek potvrdily nejméně nakažených covidem ve všední den za tři týdny

Incidenční číslo mírně stouplo jen v Libereckém kraji

Incidenční číslo se od čtvrtka snížilo ve většině regionů, jedinou výjimkou je Liberecký kraj, kde incidence nepatrně vzrostla na 932. V šesti krajích je stále vyšší než 1000. Ve Zlínském kraji připadá na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní 1147 nakažených, na Vysočině to je 1101 nakažených. Naopak v Karlovarském kraji má incidenční číslo hodnotu 434, nejméně v Česku.

Zdravotníci ve čtvrtek aplikovali 95 647 dávek vakcíny proti koronaviru. Zájem je v posledních dnech vysoký, lidé si chodí především pro třetí posilující dávku.

Ubývá ale naopak zájemců o první dávku. Ve čtvrtek si pro ni přišlo 6600 lidí, zhruba o čtyři tisíce méně než před týdnem. Dokončenou vakcinaci má necelých 6,5 milionu lidí, což podle ministerstva zdravotnictví představuje 60,2 procenta ze všech obyvatel.

Přeočkování by mohla zrychlit nová pravidla. Lidé nad 55 let budou moci od 13. prosince dostat posilující dávku očkování proti covidu-19 už po pěti měsících, od 20. prosince se odstup mezi dokončeným očkováním a třetí dávkou zkrátí také pro lidi na 50 let. V současné době mohou dostat třetí dávku po pěti měsících lidé starší 60 let a chronicky nemocní, pro ostatní je minimální odstup půl roku.