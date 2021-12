Omikron testy potvrdily i na základních školách v Brně a Adamově. Celé třídy musely do karantény

Kolik dětí se nakazilo ve škole v Adamově, zatím není jasné. Ředitel školy Stanislav Tůma řekl, že počet žáků nechce přibližovat. „Krajská hygienická stanice nám oznámila, že při sekvenaci vzorků byla u žáků naší školy zachycena varianta omikron. Třída, která byla v kontaktu s těmito žáky, byla poslána do karantény,“ řekl s tím, že dalších tříd se to netýká.

Nemocniční náměstek Ondřej Ludka uvedl, že FN poslala vzorky ještě na ověření. „Varianta se tu objevila, je bohužel velmi nakažlivá. Uvidíme, co to udělá. Populace se promoří a objeví se další, je to přirozený vývoj nemoci,“ sdělil.

Ředitel krajské hygienické stanice v Brně David Křivánek řekl, že hygienici zatím čekají na potvrzení vzorků.