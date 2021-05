Jourová vyzývá ke společné reakci vůči Rusku, ve hře prý mohou být další sankce

Moskva také sestavila seznam největších nepřátel , mezi nimi je i Česko. Vedle něj také Spojené státy, Velká Británie nebo Polsko. Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a zmocněnec vlády pro česko-ruské konzultace Rudolf Jindrák upozornil, že nemá informace o tom, že by tento seznam byl oficiální a definitivní verzí. „Přesto to nemění nic na situaci, že bychom nějakým způsobem měli toto samozřejmě vyhodnotit a reflektovat. Protože jestli vás někdo prohlásí za nepřátele, tak se s ním těžko můžete kamarádit,“ řekl.

Podle europoslance Stanislava Polčáka (STAN) je možné, že by Německo na výzvu přistoupilo. „U Německa si myslím, že to skutečně může být ta pomyslná poslední kapka, protože debatu v německých kruzích o zastavení Nord Stream 2 odstartovala už kauza (Alexej) Navalnyj,“ řekl.

Velvyslanec České republiky v Berlíně Tomáš Kafka upozornil, že ačkoliv má na dostavbě plynovodu Nord Stream 2 Německo hospodářský zájem, zájem ze strany Ruska je větší. „Tím si myslím, že se Německu otevírá poměrně široká škála různých opatření, kdy může i daleko efektivněji pracovat s možností dostavby plynovodu Nord Stream 2 k tomu, aby tím dovedlo Rusko k nějakému moderátnějšímu postupu k Evropě,“ řekl. Dodal ale, že pokud by Německo stavbu zastavilo, mohla by taková situace spustit vnitropoltické problémy.

Rezolucí europoslanci vyzvali k přijetí tvrdších sankcí proti Rusku. Členské státy by podle nich měly snížit závislost na ruské energii a zastavit stavbu plynovodu Nord Stream 2 a také by neměly nechat ruskou společnost Rosatom budovat jaderné elektrárny na území Unie.

Podle Charanzové chyběla zpočátku ze strany Česka jasná diplomatická akce, tedy nedalo jasně najevo, co od partnerů očekává. „Díky Evropskému parlamentu (…) vzniklo to první prohlášení pěti lídrů. Následovala rezoluce,“ shrnula. Nyní podle ní dochází ke stupňování politického tlaku a zintenzivnění diplomatických jednání.

Nejednotné vystupování Česka

To, že západní země zatím nepřistoupily k vyhoštění diplomatů, přičítají kritici výrokům o tom, že existují dvě vyšetřovací verze vrbětického útoku. Poprvé to zmínil prezident Miloš Zeman ve svém projevu. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) následně mluvila dokonce o více než dvou vyšetřovacích scénářích. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) svá slova ale vzala zpět.

Podle Jindráka je česká politická reprezentace jednotná. „Reakce pana prezidenta byla jednoznačná, podpořil vládu v těch krocích, které následovaly. To znamená ve vyhoštění osmnácti pracovníků ruské ambasády v Praze. V průběhu týdne potom podpořil premiéra i prvního místopředsedu vlády i v dalších krocích, které nastaly,“ sdělil.

Podle Jourové je pro okolní státy na formální úrovni bernou mincí vyjádření ministra zahraničí na oficiálních jednání a to, co říká premiér republiky.

Další dopady zhoršujících se vztahů s Moskvou budou evropští lídři řešit na summitu 25. května. „Tady bude příležitost znovu potvrdit jednotnou linii vládní zahraniční politiky České republiky,“ uvedla Jourová.

Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) řekl, že nejprve je třeba, aby byla kauza vyšetřena. „Všechny ty věci by měly být natolik dobře vyšetřeny, aby nemohlo být žádných pochyb. A potom bychom mohli zahájit například stíhání osob. Ale nejen to, mohli bychom vydat mezinárodní zatykač. Ale to se bohžel zatím neděje, tedy mně z toho vyplývá, že zatím není dostatek pádných důkazů pro to, abychom takovéto řízení mohli vést,“ řekl.