Normální je, že lidi víc než politika zajímá, jak hrála Sparta, říká politolog Holzer

V knize jsme pracovali s konceptem přítel-nepřítel Carla Schmitta, který v politice vidí arénu určenou k řešení sporů. Přirozeně v ní dochází k velkým střetům, je to konfliktní prostor. Ale díky tomu, že není politizovaná celá společnost, se po skončení konfliktu, třeba parlamentní debaty nebo voleb, mohou aktéři rozejít domů a nemusí si s sebou odnášet negativní emoční zážitky. Je to způsob hledání východisek z přirozeně existujících sporů.

Nejde o to, že by se společnost dělila na přesně dvě poloviny. Mysleli jsme tím něco jiného, že je rozdělení vyvážené z hlediska rozložení v české moderní historii. Střídají se často různě motivované etapy příchylnosti k Rusku a naopak odklonu, relativně pravidelně se mění vlny sympatií a deziluze. Ruské téma má schopnost reprezentovat antitezi přináležitosti k Západu. Naskakuje jako první alternativa, když naše příslušnost k Západu začíná být kontroverzní, je zpochybňovaná. Je to otázka neustále se měnících nálad.

Nemůžeme mu utéci, má historické kořeny. Je to téma, které z hlediska analýzy české společnosti a jejích politických preferencí musíme vnímat jako konstitutivní, zakladatelské. Téma, které patří do prazákladů mentálních vzorců, do kterých se česká společnost zrodila, ve kterých funguje. Nelze mu uniknout.

Současná krize bývá nejčastěji interpretována tak, že jde o rozkol mezi tím, co si myslí většina a co elity. Může mít rozměr zpochybňování základních předpokladů fungování celé politické komunity, například zahraničněpolitického směřování.

Co to může být?

Přesně to ale v tuto chvíli jaksi přestává fungovat. Společnost se politizuje, ideologizuje. Jako teoretik politiky nemohu považovat představu extrémně angažované a permanentně aktivizované společnosti za žádoucí. To totiž není normální stav. Normální stav je, že lidé čtou noviny od poslední stránky, jak hrála Sparta a Slavie. Extrémní zájem o politiku je typicky spjatý s momenty, kdy se láme politický režim, kdy se mění celý systém. Současná polarizace nenaznačuje nic jiného, než že začíná být zpochybňován bývalý status quo, pravidla hry, ústava, ústavní pravidla nebo tradice. Typicky je to divoká, a ne příliš veselá fáze dějin.

Jistě, to, že velcí hráči na mezinárodní scéně tlačí na ty menší, se projevovalo vždycky. Naší knihou chceme upozornit na to, že aby byl tlak účinný, musí u malých hráčů existovat poptávka. Můžete vytvořit jakékoliv propagandistické molochy, ale když budete mluvit k hluchým, budou k ničemu. Pokud ale budete mluvit k publiku, které to, co říkáte, zajímá, může to fungovat. To se právě děje v česko-ruských vztazích. Nepovažuji schopnosti ruského autoritativního režimu Vladimíra Putina za nějak pozoruhodně zdokonalené. To, co se změnilo, je, že narostl okruhu lidí, kteří jej chtějí slyšet.

Naše příslušnost k Západu je čím dál víc zpochybňována, což je otázkou výkonu západoevropských a českých elit. A ruské téma má u nás šanci za předpokladu, že nebude fungovat západní svět jako něco, k čemu chce většinová část české společnosti patřit. Což už se děje. Je zjevné, že některé západní takzvané progresivní trendy, například v otázkách migrace nebo životního prostředí, nejsou dobře vnímány částí nejen české společnosti, ale obecně ve střední Evropě. A čím dál tím víc i v západních společnostech.

Bylo by pro část společnosti, která hledí směrem k Východu, dostatečné, aby Západ fungoval bez problémů? Nebo chtějí jiný režim, který se více podobá tomu ruskému?

Věřím, že pro fungování politických režimů a stabilitu společnosti je rozhodující výkon elit. Klíčové proto je i to, že jsou schopny vnímat, co chce společnost. Ne že si stanoví ideální cíl, za kterým jdou. To je naopak ideologická slepota, která vede do průšvihu. Elity by měly reflektovat to, co společnost říká, byť to v určitých momentech není progresivní, není to sexy. Jenže tak prostě politika funguje, lidská historie není lineární tah na bránu.

Třeba s migrační krizí se rozešlo mínění nemalé části západních a středoevropských společností s tím, co říkaly politické elity. Bez ohledu na to, jaké stanovisko v tomto případě považujeme za pravdivé, je to čistě z hlediska politiky neúnosný stav. Rozpor mezi tím, jak se chovají elity a co si myslí společnost, může těžko skončit jinak než konfliktem.