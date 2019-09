Třicet let nestačilo. Demokracie pokulhává, konfrontační politika je zhoubná, říká Rychetský

„Je logické, že ti hráči mezi sebou mají komunikovat, mají hledat styčné body, mají se dohodnout na nějakém výsledku a nemá jeden diktovat druhému. Jakmile se dostaneme do konfrontační politiky, a ne do politiky dialogu a konsenzu, tak to je politika zhoubná právě i pro demokratický právní stát,“ zdůraznil předseda Ústavního soudu.

„Ukazuje se, že těch třicet let nejen že nestačilo na to, abychom byli skutečně dospělou, emancipovanou, svéprávnou demokratickou společností, ale dokonce s jistou lítostí se mně zdá, že vývoj nevedl kontinuálně k nějakým, nechci říct světlým zítřkům, ale k nějakému zdokonalování systému,“ domnívá se Pavel Rychetský.

Předseda Ústavního soudu připouští, že systém politických stran vyžaduje konkurenci, ale současně je podle něj potřeba i politická kultura. „Vím, že tam má být politická soutěž, ale alespoň v rámci elementární slušnosti, a ne vzájemného hrubého urážení,“ podotkl.

Ústava by podle něj snesla nějaké úpravy, ale dnešní doba není na debatu o její podobě vhodná. „Česká ústava by si zasloužila vážnou diskuzi, ale ta situace, o které hovořím, by takové diskuzi nesvědčila. Dneska bych to nedoporučoval,“ uvedl.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v Interview ČT24 kromě návrhu ústavní žaloby na prezidenta nebo sporu o jmenování ministra kultury okomentoval také zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo nebo společenskou potřebu důvěry ve spravedlivou justici. Celý rozhovor si můžete pustit ve videu nahoře nebo jako podcast.