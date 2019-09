Čaputová hájí demokracii, ale také posiluje rozdělení společnosti, míní odborníci

„Obhajovala hodnoty, které jsou společné. Dala najevo, že naše priorita je v hodnotových otázkách a v dodržování pravidel,“ zhodnotil projevy v zemích V4 Mesežnikov. „Demonstruje oddanost demokracii, a to i v rovině hodnot. U našich partnerů potvrzuje, že Slovensko se nachází na správné straně v pozici loajálního spojence,“ dodal.

Důvěra Slováků v prezidentku ovšem roste. Podle posledního průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza z poloviny září jí věří 56 procent respondentů, což je nejvíc mezi politiky. Opačný názor má 41 procent Slováků. Ještě v červnu byla druhá za premiérem Peterem Pellegrinim. „Vybudovala si takové postavení, že pokusy útočit na ni nepatřičným způsobem škodí jejím oponentům,“ komentoval to Mesežnikov.

Není v tom podle něj příliš originální a drží se obecných frází. Nedokáže vystoupit nad rámec sporů a hrát roli moderátora, kterou by od prezidenta Hynčica očekával. Připisuje to mimo jiné její politické nezkušenosti.

Na začátku září zase vyzvala k rezignaci tehdejší náměstkyni ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou nominovanou Smerem-SD. Reagovala tak na to, že policie této političce zabavila mobilní telefony podobně jako několika dalším představitelům justice včetně soudců. Podle médií Jankovská v minulosti čile komunikovala s podnikatelem Mariánem Kočnerem, který je obviněný z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka.

Přesto už se dostala do sporu s expremiérem a šéfem strany Smer-SD Robertem Ficem. Ten od ní požadoval jmenování nových ústavních soudců ještě předtím, než parlament zvolí potřebný počet kandidátů.

Vystudovaná právnička Čaputová také prosadila své připomínky do zákona, na jehož základě slovenští soudci přijdou o talár, pokud se rozhodnou kandidovat ve volbách do sněmovny nebo do Evropského parlamentu. Změnu navrhla opozice i v reakci na možné politické ambice soudce nejvyššího soudu Štefana Harabina.

Prezidentská kampaň: symbol změny

Šestačtyřicetiletá politička v rozhodujícím kole březnových přímých prezidentských voleb porazila místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče, jehož podporovala nejsilnější vládní strana Smer-SD. Získala 58,41 procenta hlasů.

V kampani se označila za symbol změny a volání po spravedlivém a férovém Slovensku, což po loňské vraždě novináře Kuciaka a jeho přítelkyně žádali účastníci největších demonstrací v zemi od pádu komunismu.