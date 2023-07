Stěna na zadržení spodní vody u Dolu Turów funguje, ale jen na polské straně

„V českých vrtech ale hladiny stále klesají, nacházejí se na historickém minimu, a z toho důvodu nemůžeme říct, že by se pozitivní efekt stěny projevil i na českém území,“ dodal Venera.

Kdy a zda vůbec se vliv projeví i na českém území, není teď podle něj možné stanovit. „Hydrologická situace je tam komplikovaná a k tomu bude potřeba, aby byl vypracován nový hydrogeologický model,“ řekl. Důl má podle něj povinnost do dvou let od dokončení stěny nový model zpracovat, k dispozici by tak měl být v polovině příštího roku.

Právě na to bude podle ředitele geologické služby nutné počkat. Zároveň upozornil na to, že ročním monitoringem práce geologické služby nekončí, vyhodnocování dat bude pokračovat.

Stěna jako součást česko-polské dohody

Vybudování podzemní těsnicí stěny v Polsku bylo zásadním bodem česko-polské dohody o řešení vlivu těžby v Dole Turów, kterou vlády obou zemí podepsaly loni 3. února. Stěna je přes kilometr dlouhá a tvoří ji síť vrtů hlubokých 120 metrů, které polští těžaři naplnili nepropustnou směsí jílu a cementu.

Stěna byla dokončena v polovině loňského roku a na konci června skončil roční testovací provoz. V průběhu monitorování podzemní bariéry se hodnotí dvě kritéria: její propustnost a změna hladiny podzemní vody. Data o vývoji hladiny podzemních vod dostává česká strana čtvrtletně.