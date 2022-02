Česko a Polsko našly dohodu o Turówu, Morawiecki míří do Prahy

Morawiecki se má s Fialou sejít dopoledne v Kramářově vile, ve 13:00 je ohlášena tisková konference na Úřadu vlády. Ještě předtím Fiala sdělil, že věří, že zátěž na česko-polských vztazích se ve čtvrtek podaří ukončit.

„Budeme dolaďovat poslední věci. Předpokládám, že tento těžký balvan v česko-polských vztazích se nám podaří odvalit,“ řekl Fiala. „Věřím, že dnes (ve čtvrtek, pozn. red),“ dodal.

Koncem ledna Fiala řekl, že jednání s Polskem o Turówu je možné dovést k dohodě v řádu několika týdnů. Stejně jako Morawiecki, s nímž byl podle svých slov v kontaktu, chce dosáhnout kompromisní dohody přijatelné pro Českou republiku, Polsko i Liberecký kraj.

Rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky české strany. Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr EU, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. Poláci to odmítali a zpochybňovali i dopady na české území.

Soudní dvůr EU: Polsko porušilo unijní právo

Generální advokát Soudního dvora Evropské unie ve čtvrtek dal za pravdu české žalobě v kauze. Polsko podle něj porušilo unijní právo, když neposoudilo vliv dolu na životní prostředí. Advokátovo stanovisko není pro soudce závazné, většinou k němu však přihlížejí. Samotný verdikt unijní justice se očekává na jaře. Pokud by však česká strana v případě úspěchu probíhajících mezivládních jednání žalobu stáhla, soudci případ přestanou projednávat. Pokud by tedy ve čtvrtek premiéři Polska a Česka dohodu podepsali, spor by skončil.

„Doly o obdobné rozloze jako důl Turów představují již svou povahou riziko významného vlivu na životní prostředí a musejí být povinně podrobeny posouzení vlivů na životní prostředí,“ uvedl podle tiskové zprávy soudu advokát Priit Pikamäe. Polsko proto podle něj porušilo směrnici EIA zavádějící povinnost tyto vlivy posoudit.

Soudci v Lucemburku již loni v květnu nařídili Polsku ukončit práce v dole až do vydání konečného rozsudku. Protože Varšava se odmítla podřídit a těžba pokračuje, vyměřil soud Polsku pokutu půl milionu eur (12,3 milionu korun) denně. Polsko platit odmítá a EK se mu v těchto dnech po několika neúspěšných výzvách chystá strhnout první část dlužné sumy z unijních dotací. Na tom by nic neměnilo ani případné stažení žaloby.

Česko podle návrhu smlouvy mezi oběma státy trvalo na náhradě 50 milionů eur (zhruba 1,22 miliardy korun) za škody způsobené těžbou, Polsko nabídlo 40 milionů eur (zhruba 980 milionů korun). Spor trval také u požadavku na desetiletou délku soudního dohledu. Varšava byla jen pro dvouletý dohled.

Brabec doufá, že Česko neustoupilo ve výši kompenzací

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) doufá, že Česká republika ve smlouvě s Polskem neustoupila z dříve vyjednaných podmínek ohledně výše kompenzace a výpovědní lhůty.

„Velmi doufám a věřím, že Česká republika necouvne z podmínek, které jsme vyjednali ještě my s Polskem,“ řekl Brabec. Kromě výše kompenzace se týkaly délky výpovědi smlouvy. „Polsko tlačilo na velmi krátkou výpověď, my chtěli dobu podstatně delší. Doufám, že se Česká republika nenechala dotlačit do kouta. Jsem přesvědčen, že právo a spravedlnost je na straně České republiky a že důl Turów připravuje desetitisíce lidí v pohraničí o vodu a ničí kvalitu života,“ dodal.