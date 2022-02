Polsko postaví val a podzemní stěnu, Česko stáhne žalobu. V čem spočívá dohoda o Dole Turów?

Polská strana bude muset rovněž vybudovat zemní ochranný val, který obce na české straně ochrání před prachem, hlukem a světelným smogem. Obavy mají zejména v obcích Václavice, Oldřich, a hlavně Uhelná, kterou od dolu dělí sotva půl kilometru.

Jáma u Dolu Turów má v současné době rozlohu 28 kilometrů čtverečních a je hluboká 225 metrů. Společnost PGE, která důl vlastní, zde chce těžit do roku 2044, což by znamenalo, že by se jáma rozšířila směrem k české hranici až na 30 kilometrů čtverečních a hluboká by mohla být až 330 metrů.