Do Brooklynského mostu narazila loď, dva lidé zemřeli

Cvičná loď mexického námořnictva po nárazu do Brooklynského mostu v New Yorku

Do Brooklynského mostu v New Yorku v sobotu narazila cvičná loď mexického námořnictva. Na palubě se nacházelo 277 lidí, dva z nich zemřeli. Na síti X to napsal starosta města Eric Adams. Dalších devatenáct pasažérů je zraněných, z toho dva jsou ve vážném stavu. S odkazem na záchranáře o tom informují americká média.