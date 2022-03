Liberecký kraj zřídí Fond Turow, rozdělí peníze z polských kompenzací

Žádat budou moci obce a vodárenské společnosti

O dotace z fondu budou moci žádat obce z dotčeného území a také Severočeská vodárenská společnost a Frýdlantská vodárenská. Peníze jsou určené na výstavbu vodovodů, rozšíření úpraven pitné vody nebo zvýšení kapacity vodovodů a kanalizací v příhraničí. Výše podpory může dosáhnout až sto procent uznatelných nákladů. „Budou ale určeny také na sledování stavu budov, které jsou nejblíže dolu, především v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích,“ doplnil hejtman.

Peníze z Polska by měly z velké části zaplatit například rekonstrukci úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a výstavbu vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova. Na Frýdlantsku se počítá s rozšířením kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, vybudováním vodovodních přivaděčů Frýdlant–Bulovka a Frýdlant–Dětřichov a se zvýšení kapacity vodovodních řadů a vodojemů v oblasti.