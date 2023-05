Socha sovětského okupanta, nebo válečný hrob? V Litoměřicích řeší možné odstranění pomníku

Socha měla vyjadřovat přátelství mezi československým a sovětským lidem a také oslavovat konec druhé světové války. Jenže podle místní iniciativy oslavuje spíš sovětskou okupaci z roku 1968. „Byla to taková snaha režimu, aby se znovu upevnil, aby lidi přestali vzpomínat na svobodu a začali zase být normalizováni, jak oni tomu říkali,“ řekl Zdeněk Bárta z Iniciativy za odstranění sochy sovětského okupanta.

Iniciativa proto požaduje odstranění sochy z parku. „Snažíme se přesvědčit samosprávu, které to patří, a není vázaná ničím jiným než vlastním rozhodnutím, aby to odstranila,“ dodal Bárta.

„Vedení města ví, že se chystá občanská iniciativa související s petiční akcí za odstranění této sochy. Bude-li tato petice doručena, nepochybně, jak vedení města, tak i zastupitelé, se touto situací budou zabývat,“ ujistila mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.

Místo pomníku informace o prorežimních sochách

Pokud by litoměřická iniciativa uspěla, mohly by na místě současné sochy vyrůst informační tabule. Na nich by mohly být například texty o jednotlivých sochách, a také informace o tom, čemu měly sloužit.