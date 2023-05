Obnova věznice v Hradišti by měla stát půl miliardy. Mrazivé místo, které je třeba zachovat, řekl Stanjura

„Budeme zpracovávat jednotlivé stupně projektové dokumentace, územní rozhodnutí a stavební povolení, mohlo by to být hotové v roce 2025. Zkraje roku 2026 by se mohla spustit soutěž na dodavatele. Odhad je v dnešních cenách zhruba 520 milionů včetně daně. Je to obrovská investice státu, ale jsem přesvědčený, že investice je na místě,“ uvedl ministr.

Památník obětí totality?

Peníze na rekonstrukci objektu půjdou ze státního rozpočtu. „Je to státní majetek, myslím, že je to správně, pokud si chceme připomínat i temné stránky naší minulosti, tak kdo jiný než státní rozpočet by to měl financovat,“ uvedl Stanjura, který si věznici prohlédl loni, v pátek se seznámil s vítězným návrhem architektonické soutěže.

Pokud nebudou žádné problémy, stavba by podle Stanjury mohla začít v roce 2026, trvat by měla 30 měsíců. Spolek Memoria usiluje spolu s uherskohradišťskou radnicí o to, aby se věznice stala Národním památníkem obětí totalitních režimů.