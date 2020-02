Věznici v Uherském Hradišti začali vyklízet dělníci. Budoucí muzeum v ní připomene krutosti komunistů

Věznice totiž sloužila jak nacistickému, tak komunistickému režimu. Hlavně v období politických procesů 50. let nechvalně proslula krutým zacházením s vězni. „Co nejvíce připomíná a symbolizuje věznici v té době, je takzvaný indukční přístroj neboli elektrické boty. To znamená vyšetřování vězňů pomocí elektrických šoků,“ popsal Portl.

Mezi výslechy byli vězni zavření v traktu samovazeb, po jednom v místnostech s rozměry dva na čtyři metry. V každé cele budou moct budoucí návštěvníci muzea nahlédnout do osudů jednoho z vězňů, třeba Jana Haluzy, prvního trenéra Emila Zátopka.

Ještě letos věznici obsadí archeologové. Na jejím dvoře budou pátrat po základech nejkrutějšího místa celé věznice, po popravišti. „Tam by mělo vzniknout pietní místo v rámci muzea,“ řekl Portl.

Věznice v Uherském Hradišti. Hrůzy 50.let jsou v ní na každém kroku.Po dlouhém čekání se stát odhodlal k její záchraně,cena cca půl miliardy. Bude tu i Muzeum totality. Archeologové už letos začnou na dvoře hledat základy někdejšího popraviště.Rekonstrukce komplexu potrvá 8 let. pic.twitter.com/LkMzX6liSB — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) February 13, 2020

Do areálu se vrátí spravedlnost

Muzeum totality zabere třetinu věznice. Zbytek komplexu obsadí současná justice, zázemí v něm najde okresní soud, státní zastupitelství nebo Probační a mediační služba. „Po rekonstrukci získá věznice novou podobu, která bude funkční jak pro instituce, které tu budou sídlit, tak zachová původní ráz pro muzeum,“ popsal Andrej Bančanský z Úradu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Areál, ve kterém věznice stojí, je velmi rozlehlý. Ze 17 tisíc metrů čtverečních je v něm zastavěno 8800 metrů čtverečních. Postupná proměna věznice potrvá osm let. Se stavebními pracemi by se mělo začít v roce 2025, jejich ukončení se předpokládá na rok 2028. Náklady by měly dosáhnout 436 milionů korun.