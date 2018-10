Za ostnatými dráty. Na „Jáchymovské peklo“ se nezapomíná ani po 50 letech

Nedostatek jídla jen občas zpestřovaly malé dávky na přilepšenou. Zdeněk Mandrholec vypráví, že občas dostal na šachtě jídlo od civilních zaměstnanců. „Byl jsem překvapený, myslel jsem si, že to bude určitě zase nějaký estébák. Začali jsme si rozumět, poprosil jsem ho pak, aby zašel za mojí maminkou, jestli by mi něco neposlala. Chodil za ní několikrát do týdne a vždycky mi přinesl něco k jídlu. Kdyby ho chytili, měl by problém.“

V táboře Nikolaj bývalo běžně kolem tisíce vězňů, počty ale někdy šplhaly i k půldruhému tisíci uvězněných. Utéct se prakticky nedalo. Historické záznamy hovoří o minimálně 31 vězních, kteří byli zastřeleni při pokusu o útěk z různých táborů. Prostor tábora opouštěli pouze vězni na Nikolaji. Aby se přesunuli k důlní šachtě, která byla umístěna asi o kilometr dál, byli postaveni v řadách, namačkáni na sebe a omotáni ocelovým lanem. Z takzvaného „ruského autobusu“ byl podle Zdeňka Mandrholce útěk nemožný.

„Už víme, jak to bylo“

V pracovních táborech strávil šest a půl roku. Propuštěn byl až v roce 1960 na amnestii. Kvůli chudým přídělům jídla v té době vážil pouhých 47 kilogramů. „Když mě pustili, dostal jsem oblečení, ve kterém mě zatkli. To bylo to jediné, co jsem měl, kalhoty, košili, sako a polobotky. A na ruku jsem dostal vše, co jsem si v těch dolech za šest a půl roku vydělal. 630 korun.“

Ani na svobodě si jako bývalý vězeň práci nemohl vybírat. Jako dělník byl přidělen k podniku Pozemní stavby. Později dostal nabídku dělat mistra, večerně si dodělal střední průmyslovou školu. Teprve v roce 1990 vedoucí jejich protistátní skupiny zjistil, kdo celou skupinu udal a kde bydlí.

„Byl to pracovník rozvědky, přidal se do naší skupiny s tím, že by nám chtěl pomáhat. Pak nás udal.“ Spolu s kamarádem Lubošem Dvořákem, se kterým před lety ve skupině antikomunisticky naladěných vojáků byl, později zjistili, že udavač bydlel v Písku. „Zajeli jsme tam a do schránky jsme mu dali papír s nápisem ,Už víme, jak to bylo!‘ Jestli mu to došlo, kdo mu tam ten vzkaz dal, to nevím.“